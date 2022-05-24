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SON DAKİKA| Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
https://tr.sputniknews.com/20220524/kira-artislariyla-ilgili-bakan-kurumun-ev-sahipliginde-saat-1900da-toplanti-yapilacak-1056623167.html
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:54+0300
2022-05-24T10:54+0300
kira bedeli
kira
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Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileri katılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kira bedeli, kira

Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak

10:54 24.05.2022
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Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileri katılacak.
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