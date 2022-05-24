https://tr.sputniknews.com/20220524/kira-artislariyla-ilgili-bakan-kurumun-ev-sahipliginde-saat-1900da-toplanti-yapilacak-1056623167.html
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:54+0300
2022-05-24T10:54+0300
2022-05-24T10:54+0300
kira bedeli
kira
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Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileri katılacak.
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kira bedeli, kira
Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
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Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileri katılacak.