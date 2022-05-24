https://tr.sputniknews.com/20220524/lavrov-bati-iliskileri-onarmayi-teklif-ederse-buna-ihtiyacimiz-olup-olmadigini-dusunecegiz-1056614472.html
Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz
Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin kalkınması ve güvenliği için Batı’dan her türlü tedarike bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:16+0300
2022-05-24T00:16+0300
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sergey lavrov
rusya
batı
ilişki
ikili ilişki
yaptırım
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Primakov Koleji’nin düzenlediği ‘Lidere 100 soru’ projesi kapsamında konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’yla diplomatik ilişkileri onarıp onarmayacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtladı. Lavrov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Lavrov, “Halihazırda yaptığımız şey sadece ithal ikame sürecini oluşturmak değil. Ülkemizin güvenliği, ekonomisi ve sosyal alanı için kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamak için Batı'dan herhangi bir şey tedarikine her şekilde bağımlı olmaktan vazgeçmeliyiz” ifadesini kullandı.Bakan, “Sadece kendimize ve güvenilirliğini kanıtlamış ve başkasının emirlerine uymayan ülkelere güveneceğiz. Batılı ülkeler aklını başına toplayıp bir tür işbirliği teklif ederse, o zaman karar vereceğiz” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/rusya-moldova-liderinin-zafer-gunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1056611593.html
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sergey lavrov, rusya, batı, ilişki, ikili ilişki, yaptırım
Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz
00:16 24.05.2022 (güncellendi: 00:17 24.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin kalkınması ve güvenliği için Batı’dan her türlü tedarike bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti.
Primakov Koleji’nin düzenlediği ‘Lidere 100 soru’ projesi kapsamında konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’yla diplomatik ilişkileri onarıp onarmayacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtladı.
Lavrov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Bu tamamen Batı ülkelerine bağlı. Azgınlıkları geçtikten ve Rusya’nın hiçbir yere kaybolmadığına ve eminim yıldan yıla güçlendiğine karar verdiklerinden sonra, eğer ilişkileri yeniden başlatma yönünde bir şeyler teklif etmek isterlerse biz, buna ihtiyacımız olup olmadığını ciddi ciddi düşüneceğiz.”
Lavrov, “Halihazırda yaptığımız şey sadece ithal ikame sürecini oluşturmak değil. Ülkemizin güvenliği, ekonomisi ve sosyal alanı için kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamak için Batı'dan herhangi bir şey tedarikine her şekilde bağımlı olmaktan vazgeçmeliyiz” ifadesini kullandı.
Bakan, “Sadece kendimize ve güvenilirliğini kanıtlamış ve başkasının emirlerine uymayan ülkelere güveneceğiz. Batılı ülkeler aklını başına toplayıp bir tür işbirliği teklif ederse, o zaman karar vereceğiz” diye kaydetti.