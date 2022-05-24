https://tr.sputniknews.com/20220524/lavrov-bati-iliskileri-onarmayi-teklif-ederse-buna-ihtiyacimiz-olup-olmadigini-dusunecegiz-1056614472.html

Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz

Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin kalkınması ve güvenliği için Batı’dan her türlü tedarike bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:16+0300

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Primakov Koleji’nin düzenlediği ‘Lidere 100 soru’ projesi kapsamında konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’yla diplomatik ilişkileri onarıp onarmayacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtladı. Lavrov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Lavrov, “Halihazırda yaptığımız şey sadece ithal ikame sürecini oluşturmak değil. Ülkemizin güvenliği, ekonomisi ve sosyal alanı için kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamak için Batı'dan herhangi bir şey tedarikine her şekilde bağımlı olmaktan vazgeçmeliyiz” ifadesini kullandı.Bakan, “Sadece kendimize ve güvenilirliğini kanıtlamış ve başkasının emirlerine uymayan ülkelere güveneceğiz. Batılı ülkeler aklını başına toplayıp bir tür işbirliği teklif ederse, o zaman karar vereceğiz” diye kaydetti.

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sergey lavrov, rusya, batı, ilişki, ikili ilişki, yaptırım