Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220524/lavrov-bati-iliskileri-onarmayi-teklif-ederse-buna-ihtiyacimiz-olup-olmadigini-dusunecegiz-1056614472.html
Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz
Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin kalkınması ve güvenliği için Batı’dan her türlü tedarike bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:16+0300
2022-05-24T00:17+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
batı
ilişki
ikili ilişki
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056338460_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_77aad24246c3cde9c06e427f9f63c400.jpg
Primakov Koleji’nin düzenlediği ‘Lidere 100 soru’ projesi kapsamında konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’yla diplomatik ilişkileri onarıp onarmayacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtladı. Lavrov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Lavrov, “Halihazırda yaptığımız şey sadece ithal ikame sürecini oluşturmak değil. Ülkemizin güvenliği, ekonomisi ve sosyal alanı için kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamak için Batı'dan herhangi bir şey tedarikine her şekilde bağımlı olmaktan vazgeçmeliyiz” ifadesini kullandı.Bakan, “Sadece kendimize ve güvenilirliğini kanıtlamış ve başkasının emirlerine uymayan ülkelere güveneceğiz. Batılı ülkeler aklını başına toplayıp bir tür işbirliği teklif ederse, o zaman karar vereceğiz” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/rusya-moldova-liderinin-zafer-gunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1056611593.html
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056338460_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c086afa5a41c80bcc2ddfdc627abb7f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, batı, ilişki, ikili ilişki, yaptırım

Lavrov: Batı, ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz

00:16 24.05.2022 (güncellendi: 00:17 24.05.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkenin kalkınması ve güvenliği için Batı’dan her türlü tedarike bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti.
Primakov Koleji’nin düzenlediği ‘Lidere 100 soru’ projesi kapsamında konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’yla diplomatik ilişkileri onarıp onarmayacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu yanıtladı.
Lavrov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Bu tamamen Batı ülkelerine bağlı. Azgınlıkları geçtikten ve Rusya’nın hiçbir yere kaybolmadığına ve eminim yıldan yıla güçlendiğine karar verdiklerinden sonra, eğer ilişkileri yeniden başlatma yönünde bir şeyler teklif etmek isterlerse biz, buna ihtiyacımız olup olmadığını ciddi ciddi düşüneceğiz.”
Lavrov, “Halihazırda yaptığımız şey sadece ithal ikame sürecini oluşturmak değil. Ülkemizin güvenliği, ekonomisi ve sosyal alanı için kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamak için Batı'dan herhangi bir şey tedarikine her şekilde bağımlı olmaktan vazgeçmeliyiz” ifadesini kullandı.
Bakan, “Sadece kendimize ve güvenilirliğini kanıtlamış ve başkasının emirlerine uymayan ülkelere güveneceğiz. Batılı ülkeler aklını başına toplayıp bir tür işbirliği teklif ederse, o zaman karar vereceğiz” diye kaydetti.
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Rusya: Moldova liderinin Zafer Günü ile ilgili sözleri yersiz
Dün, 22:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала