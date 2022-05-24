https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristanda-bu-gece-yarisindan-itibaren-ohal-ilan-edildi-1056646288.html
Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi
Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:16+0300
2022-05-24T22:16+0300
2022-05-24T22:16+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
ohal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/10/1031731040_0:238:3500:2207_1920x0_80_0_0_73691beb09bd59292246f0df54b3d65f.jpg
Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Orban, Avrupa’da ekonomik dalgalanmalara yol açan Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.Ukrayna'daki çatışmaların ülkenin enerji ve finans güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Orban, “Hükümet, bu gece yarısından itibaren askeri olağanüstü hal ilan etmek için anayasal hakkını kullanıyor. Koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan olağanüstü hal gibi, bu da hükümetin derhal müdahale edip Macaristan ve Macar ailelerini mümkün olan tüm araçlarla korumasını mümkün kılacak” diye konuştu.Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/10/1031731040_120:0:3380:2445_1920x0_80_0_0_b5f09dcba4fd7fb4cac5cc06bf56c5fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, ohal
Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Orban, Avrupa’da ekonomik dalgalanmalara yol açan Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.
Ukrayna'daki çatışmaların ülkenin enerji ve finans güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Orban, “Hükümet, bu gece yarısından itibaren askeri olağanüstü hal ilan etmek için anayasal hakkını kullanıyor. Koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan olağanüstü hal gibi, bu da hükümetin derhal müdahale edip Macaristan ve Macar ailelerini mümkün olan tüm araçlarla korumasını mümkün kılacak” diye konuştu.
Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.