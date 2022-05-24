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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristanda-bu-gece-yarisindan-itibaren-ohal-ilan-edildi-1056646288.html
Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi
Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:16+0300
2022-05-24T22:16+0300
ukrayna krizi
viktor orban
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Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Orban, Avrupa’da ekonomik dalgalanmalara yol açan Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.Ukrayna'daki çatışmaların ülkenin enerji ve finans güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Orban, “Hükümet, bu gece yarısından itibaren askeri olağanüstü hal ilan etmek için anayasal hakkını kullanıyor. Koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan olağanüstü hal gibi, bu da hükümetin derhal müdahale edip Macaristan ve Macar ailelerini mümkün olan tüm araçlarla korumasını mümkün kılacak” diye konuştu.Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.
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viktor orban, macaristan, ohal

Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi

22:16 24.05.2022
© REUTERS / Michaela RehleMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / Michaela Rehle
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Orban, Avrupa’da ekonomik dalgalanmalara yol açan Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.
Ukrayna'daki çatışmaların ülkenin enerji ve finans güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Orban, “Hükümet, bu gece yarısından itibaren askeri olağanüstü hal ilan etmek için anayasal hakkını kullanıyor. Koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan olağanüstü hal gibi, bu da hükümetin derhal müdahale edip Macaristan ve Macar ailelerini mümkün olan tüm araçlarla korumasını mümkün kılacak” diye konuştu.
Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.
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