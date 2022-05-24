https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristanda-bu-gece-yarisindan-itibaren-ohal-ilan-edildi-1056646288.html

Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi

Macaristan’da bu gece yarısından itibaren OHAL ilan edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T22:16+0300

2022-05-24T22:16+0300

2022-05-24T22:16+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ohal

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Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Orban, Avrupa’da ekonomik dalgalanmalara yol açan Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.Ukrayna'daki çatışmaların ülkenin enerji ve finans güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Orban, “Hükümet, bu gece yarısından itibaren askeri olağanüstü hal ilan etmek için anayasal hakkını kullanıyor. Koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konulan olağanüstü hal gibi, bu da hükümetin derhal müdahale edip Macaristan ve Macar ailelerini mümkün olan tüm araçlarla korumasını mümkün kılacak” diye konuştu.Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.

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viktor orban, macaristan, ohal