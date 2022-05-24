https://tr.sputniknews.com/20220524/madalyasi-calinan-milan-teknik-direktoru-pioliye-yenisi-verilecek-1056614036.html
Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek
Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan’ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:02+0300
2022-05-24T00:02+0300
2022-05-24T00:02+0300
spor
milan
madalya
stefano pioli
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Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik Stefano Pioli'ye yenisi verilecek.Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz" ifadesi kullanıldı.Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.
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Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan’ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.
Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik Stefano Pioli'ye yenisi verilecek.
Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.
56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.
Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.
Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz" ifadesi kullanıldı.
Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.