https://tr.sputniknews.com/20220524/madalyasi-calinan-milan-teknik-direktoru-pioliye-yenisi-verilecek-1056614036.html

Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek

Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan’ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:02+0300

2022-05-24T00:02+0300

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spor

milan

madalya

stefano pioli

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Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik Stefano Pioli'ye yenisi verilecek.Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı’ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz" ifadesi kullanıldı.Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.

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milan, madalya, stefano pioli