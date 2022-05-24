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Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un 'arsız sefil' sözleri hakkında şikayette bulundu
Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un 'arsız sefil' sözleri hakkında şikayette bulundu
10 yaşındaki Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sosyal medyadaki sözleri sosyal medyadaki sözleri nedeniyle Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un hakkında... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:03+0300
2022-05-24T13:03+0300
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Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, 'Arsız sefil' dediği için Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.Pınar yaptığı açıklamada, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim" dedi.Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/antalyada-kopeklerden-kacarken-kamyonun-carptigi-mahra-hayatini-kaybetti-1055110721.html
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şikayet

Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un 'arsız sefil' sözleri hakkında şikayette bulundu

13:03 24.05.2022
© FotoğrafMahra'nın annesi Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu
Mahra'nın annesi Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Fotoğraf
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10 yaşındaki Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sosyal medyadaki sözleri sosyal medyadaki sözleri nedeniyle Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, 'Arsız sefil' dediği için Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Pınar yaptığı açıklamada, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim" dedi.
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti
28 Mart, 16:41
Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.
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