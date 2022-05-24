https://tr.sputniknews.com/20220524/mahranin-annesi-derya-pinar-fox-haber-sunucusu-gulbin-tosun-hakkinda-savciliga-sikayette-bulundu-1056626696.html

Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un 'arsız sefil' sözleri hakkında şikayette bulundu

Derya Pınar, Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un 'arsız sefil' sözleri hakkında şikayette bulundu

10 yaşındaki Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sosyal medyadaki sözleri sosyal medyadaki sözleri nedeniyle Fox haber sunucusu Gülbin Tosun'un hakkında... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:03+0300

2022-05-24T13:03+0300

2022-05-24T13:03+0300

türkiye

şikayet

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Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, 'Arsız sefil' dediği için Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.Pınar yaptığı açıklamada, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim" dedi.Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220328/antalyada-kopeklerden-kacarken-kamyonun-carptigi-mahra-hayatini-kaybetti-1055110721.html

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