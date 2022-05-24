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https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:17+0300
2022-05-24T19:17+0300
türkiye
manisa
akhisar
kermes
öğrenci
gıda zehirlenmesi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.
türkiye
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manisa, akhisar, kermes, öğrenci, gıda zehirlenmesi

Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

19:17 24.05.2022
© İHA / BARIŞ GEZİCİ-MANİSA (İHA) - Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
MANİSA (İHA) - Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / BARIŞ GEZİCİ-
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Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.
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