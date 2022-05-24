https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:17+0300
2022-05-24T19:17+0300
2022-05-24T19:17+0300
türkiye
manisa
akhisar
kermes
öğrenci
gıda zehirlenmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056640266_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_69d18328c8f6187a21769338900c73ab.jpg
Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.
türkiye
manisa
akhisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056640266_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_b45cf487e22098cd89c28b1eaff6d7fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manisa, akhisar, kermes, öğrenci, gıda zehirlenmesi
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.