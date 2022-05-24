https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html

Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:17+0300

2022-05-24T19:17+0300

2022-05-24T19:17+0300

türkiye

manisa

akhisar

kermes

öğrenci

gıda zehirlenmesi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde okul kermesindeki yiyeceklerden tüketen 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

türkiye

manisa

akhisar

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manisa, akhisar, kermes, öğrenci, gıda zehirlenmesi