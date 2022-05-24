https://tr.sputniknews.com/20220524/marmaris-ve-datcada-34-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056618503.html

Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçe açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T04:15+0300

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ege

sahil güvenlik

yunanistan

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Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salı içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.Marmaris ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/izmir-aciklarinda-53-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056613092.html

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