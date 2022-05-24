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https://tr.sputniknews.com/20220524/marmaris-ve-datcada-34-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056618503.html
Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçe açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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kaçak göçmen
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sahil güvenlik
yunanistan
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Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salı içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.Marmaris ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/izmir-aciklarinda-53-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056613092.html
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marmaris, datça, göçmen, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen krizi, ege, sahil güvenlik, yunanistan

Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

04:15 24.05.2022
© İHAMarmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
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Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçe açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salı içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
TÜRKİYE
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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