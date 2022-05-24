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https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-vaka-sayisi-131e-yukseldi-1056625588.html
Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 131 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T12:23+0300
2022-05-24T12:23+0300
dünya
slovenya
maymun çiçeği virüsü
dsö
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Slovenya’da da tespit edildi Slovenya, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönen bir kişide, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastalığı hafif geçiren kişinin hastaneye yatırılmadığı belirtildi.Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-virusu-abd-stoktaki-asilari-kullanima-sokmaya-hazirlaniyor-1056623234.html
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slovenya, maymun çiçeği virüsü, dsö

Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi

12:23 24.05.2022
© AAVirüs
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 131 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Slovenya’da da tespit edildi

Slovenya, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönen bir kişide, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastalığı hafif geçiren kişinin hastaneye yatırılmadığı belirtildi.
Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de tespit edilmişti.
ABD- aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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Maymun çiçeği virüsü: ABD stoktaki aşıları kullanıma sokmaya hazırlanıyor
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