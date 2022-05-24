https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-vaka-sayisi-131e-yukseldi-1056625588.html

Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi

Maymun çiçeği vaka sayısı 131'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 131 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T12:23+0300

2022-05-24T12:23+0300

2022-05-24T12:23+0300

dünya

slovenya

maymun çiçeği virüsü

dsö

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Slovenya’da da tespit edildi Slovenya, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönen bir kişide, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastalığı hafif geçiren kişinin hastaneye yatırılmadığı belirtildi.Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-virusu-abd-stoktaki-asilari-kullanima-sokmaya-hazirlaniyor-1056623234.html

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