https://tr.sputniknews.com/20220524/maymun-cicegi-virusu-abd-stoktaki-asilari-kullanima-sokmaya-hazirlaniyor-1056623234.html
Maymun çiçeği virüsü: ABD stoktaki aşıları kullanıma sokmaya hazırlanıyor
Maymun çiçeği virüsü: ABD stoktaki aşıları kullanıma sokmaya hazırlanıyor
Kovid-19 gibi bir pandemiye dönüşme riski bulunmadığının altı çizilse de dünya maymun çiçeği virüsü vakalarının yayılmasını yakından takip ediyor. Şu ana kadar... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T11:44+0300
2022-05-24T11:44+0300
2022-05-24T11:44+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
aşı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056623890_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7995f05548c15d72e2729adde151c97c.jpg
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre resmen maymun çiçeği virüsü teşhisi koyulan hastanın yanı sıra dört kişi daha şüpheli durumunda. Kurum yetkililerinden Dr. Jennifer McQuiston, sayısı artması beklenen ilk vakaların yakın temaslıları için Ulusal Stok'tan Jynneos aşısının kullanılması yönünde talep olduğunu söyleyebilirim" dedi. ABD'de iki doz olarak uygulanan Jynneos aşısı, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği virüsüne karşı kullanım için kullanım onayı almış bir aşı. Bu aşıdan 1000 dozun üstünde bulunduğunu belirten McQuiston bu sayının ilerleyen haftalarda artabileceğini belirtti. Yetkilinin söylediğine göre çiçek hastalığı ve maymun çiçeği virüsüne karşı etkili bir diğer aşı ACAM2000. Bu eski nesil aşıdan ABD'de 100 milyonun üstünde doz bulunuyor ama aşının ciddi yan etkiler gösterme tehlikesi var. McQuiston, "Fayda sağlayacağını bildiğimiz gruplara aşı dağıtımını artırmayı umuyoruz. Bu gruplara temaslılar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli gruplar dahil" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abde-8-ulkede-85-maymun-cicegi-vakasi--1056609906.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056623890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b50f583af6f005619e23056bf25a0ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maymun çiçeği virüsü, abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), aşı, koronavirüs
Maymun çiçeği virüsü: ABD stoktaki aşıları kullanıma sokmaya hazırlanıyor
Abone ol
Kovid-19 gibi bir pandemiye dönüşme riski bulunmadığının altı çizilse de dünya maymun çiçeği virüsü vakalarının yayılmasını yakından takip ediyor. Şu ana kadar tek vaka açıklayan ABD'de yakın temaslı kişilere aşı yapılması planlanıyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre resmen maymun çiçeği virüsü teşhisi koyulan hastanın yanı sıra dört kişi daha şüpheli durumunda. Kurum yetkililerinden Dr. Jennifer McQuiston, sayısı artması beklenen ilk vakaların yakın temaslıları için Ulusal Stok'tan Jynneos aşısının kullanılması yönünde talep olduğunu söyleyebilirim" dedi.
ABD'de iki doz olarak uygulanan Jynneos aşısı, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği virüsüne karşı kullanım için kullanım onayı almış bir aşı. Bu aşıdan 1000 dozun üstünde bulunduğunu belirten McQuiston bu sayının ilerleyen haftalarda artabileceğini belirtti.
Yetkilinin söylediğine göre çiçek hastalığı ve maymun çiçeği virüsüne karşı etkili bir diğer aşı ACAM2000. Bu eski nesil aşıdan ABD'de 100 milyonun üstünde doz bulunuyor ama aşının ciddi yan etkiler gösterme tehlikesi var.
McQuiston, "Fayda sağlayacağını bildiğimiz gruplara aşı dağıtımını artırmayı umuyoruz. Bu gruplara temaslılar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli gruplar dahil" ifadelerini kullandı.