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Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası bulundu
Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası bulundu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, kutlamalar sırasında kaybettiği madalyasına... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:42+0300
2022-05-24T22:42+0300
spor
milan
teknik direktör
stefano pioli
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Milan'ın geçen pazar günü Sassuolo'yu 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sırasında kaybolan madalya, yaşları 20 ile 25 arasında değişen üç genç tarafından bulundu.Gençlerin madalyayı, statta saha ile soyunma odası arasındaki bir noktada bulduğu ve daha sonra avukatları aracılığıyla İtalyan jandarmasına (Carabinieri) teslim ettikleri kaydedildi.Gençlerin söz konusu madalyayı Instagram hesaplarında da "Teşekkürler Pioli" notuyla paylaşması dikkati çekti.Jandarmanın, madalyanın nasıl kaybolduğuna ve tekrar nasıl bulunduğuna ilişkin soruşturmasının devam ettiği basına yansıdı.56 yaşındaki teknik adam, Sassuolo maçının ardından Mapei Stadı'ndaki kutlamalar sırasında madalyasını kaybetmesine ilişkin açıklamasında, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin. O sahip olduğum tek madalya" demişti.Serie A Lig Yönetimi ise Pioli'ye madalyanın yenisini vereceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/madalyasi-calinan-milan-teknik-direktoru-pioliye-yenisi-verilecek-1056614036.html
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milan, teknik direktör, stefano pioli, italya, italya 1. futbol ligi (serie a)

Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası bulundu

22:42 24.05.2022
© AP PhotoMilan'ın teknik direktörü Stefano Pioli
Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AP Photo
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, kutlamalar sırasında kaybettiği madalyasına kavuştu.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Milan'ın geçen pazar günü Sassuolo'yu 3-0 yendiği maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sırasında kaybolan madalya, yaşları 20 ile 25 arasında değişen üç genç tarafından bulundu.
Gençlerin madalyayı, statta saha ile soyunma odası arasındaki bir noktada bulduğu ve daha sonra avukatları aracılığıyla İtalyan jandarmasına (Carabinieri) teslim ettikleri kaydedildi.
Gençlerin söz konusu madalyayı Instagram hesaplarında da "Teşekkürler Pioli" notuyla paylaşması dikkati çekti.
Jandarmanın, madalyanın nasıl kaybolduğuna ve tekrar nasıl bulunduğuna ilişkin soruşturmasının devam ettiği basına yansıdı.
56 yaşındaki teknik adam, Sassuolo maçının ardından Mapei Stadı'ndaki kutlamalar sırasında madalyasını kaybetmesine ilişkin açıklamasında, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin. O sahip olduğum tek madalya" demişti.
Serie A Lig Yönetimi ise Pioli'ye madalyanın yenisini vereceğini duyurmuştu.
Stefano Pioli' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
SPOR
Madalyası çalınan Milan teknik direktörü Pioli’ye yenisi verilecek
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