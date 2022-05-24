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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor
Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:12+0300
2022-05-24T13:20+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
sınır
asker
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Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-3-asker-sehit-oldu-1056626335.html
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milli savunma bakanlığı (msb), sınır, asker

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

13:12 24.05.2022 (güncellendi: 13:20 24.05.2022)
© AAMilli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.
Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Asker - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu
12:38
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen karadan ve havadan devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor.
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