Mısır'da yüzlerce yıldır gizemini koruyan Giza piramitleri

© AA Baba, oğul ve torun için yapılan yüzlerce yıllık piramitlerin etrafında kraliçelerin ve ailenin geri kalan fertlerinin de mumyalanarak gömülmesi için küçük piramitler yer alıyor. Ayrıca, Antik Mısır’da kutsal olarak kabul edilen Firavun ve hanedanlığı için inşa edilen mezarlıkların (piramitler) çevresinde cenaze törenleri ve ayinler düzenlenmesi için yapılmış iki tapınak da mevcut. Öldükten sonra tekrar dirilme inancının hakim olduğu antik Mısır’da krallar, öldükten sonra vücutlarının çürümemesi için mumyalanıp, şahsi ziynet eşyalarıyla gömülürdü. Ölümlerinin üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen kralların vücutlarının çürümesini engelleyen mumyalama işlemi ise sırrını korumaya devam ediyor.