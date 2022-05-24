https://tr.sputniknews.com/20220524/moodys-turkiyede-tasarruf-etmek-mantikli-bir-secenek-degil-1056619717.html

Moody's: Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil

Moody's: Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas, Türkiye’de tasarruf etmenin 'mantıklı bir seçenek olmadığını' söyledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T08:03+0300

2022-05-24T08:03+0300

2022-05-24T08:12+0300

ekonomi

moody's

tasarruf

faiz

enflasyon

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Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Moody’s Analytics Ekonomisti Lina Barokas Türkiye’de tüketici fiyatlarının sürekli olarak arttığına ve bu durumun vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ettiğine; reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıktığına dikkat çekti. Enerji ve emtia fiyatlarının küresel olarak artması nedeniyle Türkiye'deki yüksek enflasyonun 'şaşırtıcı olmadığını' belirten Barokas, "TCMB artan fiyatlara karşı tepkisiz kalıyor ve %14'lük politika faizi mevcut enflasyon seviyesinin çok altında. Türkiye’de enflasyon kontrol altına alınamazsa satın alma gücü bozulmaya devam edecek. Reel faiz oranı, olası şoklara karşı tampon sağlamıyor" dedi. "Tüketici fiyatları sürekli olarak artıyor ve bu durum vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ediyor" diyen Barokas, şunları söyledi: "Reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil. Bu, vatandaşların daha fazla tükettiği ve fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskının oluştuğu bir kısır döngüye neden oluyor. Ulusal tasarrufların olmaması ise, ülkenin döviz girişi yaratabilecek alanlarda yatırım yapma kabiliyetini kısıtlıyor."

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moody's, tasarruf, faiz, enflasyon