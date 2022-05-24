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Moody's: Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil
Moody's: Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas, Türkiye’de tasarruf etmenin 'mantıklı bir seçenek olmadığını' söyledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T08:03+0300
2022-05-24T08:03+0300
2022-05-24T08:12+0300
ekonomi
moody's
tasarruf
faiz
enflasyon
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Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Moody’s Analytics Ekonomisti Lina Barokas Türkiye’de tüketici fiyatlarının sürekli olarak arttığına ve bu durumun vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ettiğine; reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıktığına dikkat çekti. Enerji ve emtia fiyatlarının küresel olarak artması nedeniyle Türkiye'deki yüksek enflasyonun 'şaşırtıcı olmadığını' belirten Barokas, "TCMB artan fiyatlara karşı tepkisiz kalıyor ve %14'lük politika faizi mevcut enflasyon seviyesinin çok altında. Türkiye’de enflasyon kontrol altına alınamazsa satın alma gücü bozulmaya devam edecek. Reel faiz oranı, olası şoklara karşı tampon sağlamıyor" dedi. "Tüketici fiyatları sürekli olarak artıyor ve bu durum vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ediyor" diyen Barokas, şunları söyledi: "Reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil. Bu, vatandaşların daha fazla tükettiği ve fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskının oluştuğu bir kısır döngüye neden oluyor. Ulusal tasarrufların olmaması ise, ülkenin döviz girişi yaratabilecek alanlarda yatırım yapma kabiliyetini kısıtlıyor."
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moody's, tasarruf, faiz, enflasyon
Moody's: Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil
08:03 24.05.2022 (güncellendi: 08:12 24.05.2022) Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas, Türkiye’de tasarruf etmenin 'mantıklı bir seçenek olmadığını' söyledi.
Dünya’dan Elif Karaca’nın
sorularını yanıtlayan Moody’s Analytics Ekonomisti Lina Barokas Türkiye’de tüketici fiyatlarının sürekli olarak arttığına ve bu durumun vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ettiğine; reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıktığına dikkat çekti.
Enerji ve emtia fiyatlarının küresel olarak artması nedeniyle Türkiye'deki yüksek enflasyonun 'şaşırtıcı olmadığını' belirten Barokas, "TCMB artan fiyatlara karşı tepkisiz kalıyor ve %14'lük politika faizi mevcut enflasyon seviyesinin çok altında. Türkiye’de enflasyon kontrol altına alınamazsa satın alma gücü bozulmaya devam edecek. Reel faiz oranı, olası şoklara karşı tampon sağlamıyor" dedi.
"Tüketici fiyatları sürekli olarak artıyor ve bu durum vatandaşları tüketimlerini öne çekmeye teşvik ediyor" diyen Barokas, şunları söyledi:
"Reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil. Bu, vatandaşların daha fazla tükettiği ve fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskının oluştuğu bir kısır döngüye neden oluyor. Ulusal tasarrufların olmaması ise, ülkenin döviz girişi yaratabilecek alanlarda yatırım yapma kabiliyetini kısıtlıyor."