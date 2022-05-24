https://tr.sputniknews.com/20220524/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-3-asker-sehit-oldu-1056626335.html
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T12:38+0300
2022-05-24T12:38+0300
2022-05-24T13:00+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'na dair son bilgileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında 'teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını' duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220518/bakan-akar-pence-kilit-operasyonu-bugune-kadar-yaptigimiz-operasyonlar-zincirinin-kilit-halkasi-1056486016.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 asker şehit oldu
12:38 24.05.2022 (güncellendi: 13:00 24.05.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'na dair son bilgileri paylaştı.
Bakanlık açıklamasında 'teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını' duyurdu.