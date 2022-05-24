MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda 5 asker şehit oldu
17:57 24.05.2022 (güncellendi: 18:41 24.05.2022)
© İHA / AHMET SEHERPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, hayatını kaybeden 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
© İHA / AHMET SEHER
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ile birlikte operasyonda şehit sayısının beşe yükseldiği bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğu bildirildi.
Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler ile Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdığı bilgisi verildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdığı bilgisi verildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.
May 24, 2022
5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çatışmada hayatını kaybeden 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.