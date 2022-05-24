https://tr.sputniknews.com/20220524/muayenehanesinde-oldurulen-dis-hekiminin-katil-zanlisi-yakalandi-1056615566.html

Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı

Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı

Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen 64 aşındaki Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T01:00+0300

2022-05-24T01:00+0300

2022-05-24T01:00+0300

türkiye

diş hekimi

muayenehane

katil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056615625_0:2:1469:828_1920x0_80_0_0_71c4b6b9c6039806fc95eadf3bb116da.jpg

Çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti. Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diş hekimi, muayenehane , katil