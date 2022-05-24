https://tr.sputniknews.com/20220524/muayenehanesinde-oldurulen-dis-hekiminin-katil-zanlisi-yakalandi-1056615566.html
Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen 64 aşındaki Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:00+0300
2022-05-24T01:00+0300
2022-05-24T01:00+0300
türkiye
diş hekimi
muayenehane
katil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056615625_0:2:1469:828_1920x0_80_0_0_71c4b6b9c6039806fc95eadf3bb116da.jpg
Çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti. Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056615625_183:0:1287:828_1920x0_80_0_0_171f69648b373a28f6a2b8d968a8fcc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diş hekimi, muayenehane , katil
Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Abone ol
Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen 64 aşındaki Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde bulundu.
Çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı.
Cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.
Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı
. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.