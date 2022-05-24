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Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen 64 aşındaki Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:00+0300
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türkiye
diş hekimi
muayenehane
katil
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Çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti. Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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diş hekimi, muayenehane , katil

Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı

01:00 24.05.2022
© İHAMuayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı
Muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
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Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen 64 aşındaki Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde bulundu.
Çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı.
Cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.
Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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