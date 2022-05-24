https://tr.sputniknews.com/20220524/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiyenin-onemli-bir-muttefik-oldugunu-kabul-etmek-zorundayiz-1056648653.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit, tüm müttefik ülkeler için ise önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T23:23+0300

2022-05-24T23:23+0300

2022-05-24T23:25+0300

jens stoltenberg

dünya

ukrayna krizi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052680366_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f8e6fd627b37d4ca38fe56541e269199.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 'Avrupa'nın güvenliğini sağlamak' başlıklı panelinde konuştu.Stoltenberg, NATO müttefiklerinin 2014'ten bu yana Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, bu ülkenin desteklenmesinin ayrıca kendi güvenlik gerekçeleri olduğunu söyledi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuAnadolu Ajansı'nda yer alan habere göre moderatörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı görüşme hakkındaki sorusu üzerine Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki endişelerini dile getirdiğini aktardı. Stoltenberg, bu endişelerin terörizm, PKK'ya destek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahların tedariki başlıkları olduğunu belirtti.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını 'tarihi' olarak niteleyen Stoltenberg, "Şubat başında çok az kişi böyle bir beklenti içindeydi. Başkan Putin NATO'ya kapıları kapatmayı denerken işte tamda bu anda İsveç ve Finlandiya içeri girmeye karar verdi" ifadesini kullandı.'Türkiye'nin de önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız'NATO'da daha önce de farklılıklar olduğunu ama sonunda çözüm bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Tam olarak nasıl ve ne zaman olacağını söyleyemem ama biz kendimizden eminiz ve konu hakkında çalışıyoruz. Bu müttefikler içinde daha önce de sorunları çözdük" diye konuştu.İsveç ve Finlandiya'nın katılımın NATO'yu güçlendireceğini kaydeden Stoltenberg, NATO içindeki farklı görüşlere dikkati çekerek "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız. Türkiye terör saldırılarından en fazla mağdur olan ülke. NATO içinde herhangi bir müttefik ülkeden açık ara daha fazla" şeklinde konuştu.'Türkiye'nin önemine daha fazla haiz oluyorsunuz'Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit bir ülke olduğunu, Suriye ve Irak'a da komşu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelenin de tam anlamıyla Türkiye'deki olanakları kullanmaya bağlı olduğunu kaydetti. Stoltenberg, "Elbette Karadeniz'e baktığınızda Türkiye'nin önemine daha fazla haiz oluyorsunuz" dedi.Türkiye'nin gündeme getirdiği konuları anlamaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye tüm müttefikler için önemli. Zaten bundan dolayı da bu konuda sıkı çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jens stoltenberg, ukrayna krizi, türkiye