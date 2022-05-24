Oxfam: Milyarderler gıda ve enerji kriziyle servetini katladı
Oxfam, gıda ve enerji alanında faaliyetleri olan milyarderlerin, son iki yılda servetlerini toplam 453 milyar dolar artırdığını açıkladı. Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatları yaklaşık yüzde 30 artış yaşadı ve bu artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesi bekleniyor.
İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında her yıl gelir adaletsizliğine ilişkin ortaya koyduğu araştırmasını yayımladı.
Araştırmada, önce salgın, ardından Rusya’nın Ukrayna operasyonu nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarıyla zenginlerin servetlerin servet kattığı ele alındı.
Açıklamada, gıda ve enerji alanında yatırımları olan milyarderlerin toplam servetinin son iki yılda toplam 453 milyar dolar arttığı, yine son iki yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıktığı kaydedildi.
🚀 A new report by @Oxfam reveals that the pandemic creates a new billionaire every 30 hours, and a million people could fall into extreme poverty at same rate in 2022— Global Alliance for Tax Justice (@GA4TJ) May 23, 2022
🔍 Read more: https://t.co/zERxCGcnHp#TaxTheRich #WealthTaxNow #FightInequality pic.twitter.com/jpZ13ZH721
Dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine mensup milyarder sayısı salgın öncesi 8 iken bu sayının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ailenin 3 gıda deviyle birlikte küresel tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ettiğine vurgu yapıldı.
Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artış yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesinin de beklendiği belirtildi.
Küresel ölçekte yoksulluk sınırına itilecek 263 milyon insanla birlikte, günde 1.90 doların altında gelirle yaşam mücadelesi veren küresel nüfusun 860 milyona ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekildi.
For every one billionaire minted since the pandemic began, 1M more people could be pushed into extreme poverty in 2022. While the world is reeling from multiple crises, the world’s wealthiest are unashamedly #ProfitingFromPain of ordinary people🧑🏭Morehttps://t.co/47FyVW5b0U pic.twitter.com/rRlKAFv1Nj— Oxfam International (@Oxfam) May 23, 2022
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Direktörü Danny Sriskandarajah “Doğu Afrika’da insanlar açlıktan ölürken dünyanın en zenginlerinin servetlerini artan gıda ve enerji fiyatlarıyla yükseltmesinin ahlaki açıdan savunulabilir bir yanı yok” ifadesini kullandı.