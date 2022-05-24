https://tr.sputniknews.com/20220524/oxfam-milyarderler-gida-ve-enerji-kriziyle-servetini-katladi-1056628580.html

Oxfam: Milyarderler gıda ve enerji kriziyle servetini katladı

Oxfam: Milyarderler gıda ve enerji kriziyle servetini katladı

Oxfam, gıda ve enerji alanında faaliyetleri olan milyarderlerin, son iki yılda servetlerini toplam 453 milyar dolar artırdığını açıkladı. Geçen bir yıllık... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:46+0300

2022-05-24T13:46+0300

2022-05-24T13:46+0300

ekonomi

oxfam

gıda

enerji

vergi

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İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında her yıl gelir adaletsizliğine ilişkin ortaya koyduğu araştırmasını yayımladı. Araştırmada, önce salgın, ardından Rusya’nın Ukrayna operasyonu nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarıyla zenginlerin servetlerin servet kattığı ele alındı. Açıklamada, gıda ve enerji alanında yatırımları olan milyarderlerin toplam servetinin son iki yılda toplam 453 milyar dolar arttığı, yine son iki yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıktığı kaydedildi. Dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine mensup milyarder sayısı salgın öncesi 8 iken bu sayının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ailenin 3 gıda deviyle birlikte küresel tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ettiğine vurgu yapıldı. Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artış yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesinin de beklendiği belirtildi. Küresel ölçekte yoksulluk sınırına itilecek 263 milyon insanla birlikte, günde 1.90 doların altında gelirle yaşam mücadelesi veren küresel nüfusun 860 milyona ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Direktörü Danny Sriskandarajah “Doğu Afrika’da insanlar açlıktan ölürken dünyanın en zenginlerinin servetlerini artan gıda ve enerji fiyatlarıyla yükseltmesinin ahlaki açıdan savunulabilir bir yanı yok” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/serveti-100-milyar-dolari-asan-warren-buffettin-9-aliskanligi-1052581954.html

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oxfam, gıda, enerji, vergi