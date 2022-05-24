Prof. Hepşen: Dünyanın hiçbir yerinde gayrimenkul Türkiye’deki gibi finansal araç olarak görülmez

‘’2017 Yılından bu yana üretim azaldı. 2017 Yılında Türkiye genelinde 1 milyon 260 bin konut için ruhsat alımı yapıldı. 2018 Yılında 500 bin, 2019 yılında 272 bin, 2020 yılında 470 bin, 2021 yılında 585 bin ruhsat alımı yapıldı. 2018 Yılındaki döviz kuru atağıyla beraber faizlerde artış yaşanmıştı bu da doğal olarak hem üretim maliyeti hem de üreticinin yavaş yavaş bu alandan çekilmesine neden olmuştu. Kurdaki her bir yükseliş beraberinde inşaat maliyetlerini yukarıya doğru taşıyor. İki yıl öncesiyle bu yılı kıyasladığımızda piyasa tarafına baktığımızda 4-5 katı bulan inşaat üretim maliyetinin arttığını görebiliyoruz. Bu kadar yükselen maliyet ortamı olunca üreticilerin gayrimenkul üretmekten uzaklaştığı bir alan oluyor ama artık finansal bir tercih karşımıza çıkıyor."