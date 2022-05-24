https://tr.sputniknews.com/20220524/ruble-dolar-karsisinda-son-4-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1056634785.html

Ruble, dolar karşısında son 4 yılın en güçlü seviyesinde

Ruble, dolar karşısında son 4 yılın en güçlü seviyesinde

Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T16:02+0300

2022-05-24T16:02+0300

2022-05-24T16:12+0300

ekonomi

ruble

dolar

rusya

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054553393_0:31:2319:1335_1920x0_80_0_0_5df539f043ce13e8825095e27ec09c6c.jpg

İhracat odaklı şirketlerin vergileri ödemek için yabancı para birimlerini satması ve sermaye kontrollerinin gevşetilmesini sorun olarak görmemesi, Rus rublesini dolar karşısında Mart 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye taşıdı.Dolar karşısında gün içinde yüzde 2 değer kazanan ruble, 56 seviyelerine kadar geriledi.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte ruble, dolar ve euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.Önceki hafta Bloomberg, Rus rublesini 2022'de en iyi çıkış yapan para birimi olarak nitelemişti. Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kazanan ruble, Bloomberg uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan 31 para birimi arasında birinci sırada yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/putin-rus-ekonomisi-yaptirim-darbesine-son-derece-iyi-dayaniyor---1056595937.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ruble, dolar, rusya, doğalgaz