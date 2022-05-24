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https://tr.sputniknews.com/20220524/ruble-dolar-karsisinda-son-4-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1056634785.html
Ruble, dolar karşısında son 4 yılın en güçlü seviyesinde
Ruble, dolar karşısında son 4 yılın en güçlü seviyesinde
Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:02+0300
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ekonomi
ruble
dolar
rusya
doğalgaz
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İhracat odaklı şirketlerin vergileri ödemek için yabancı para birimlerini satması ve sermaye kontrollerinin gevşetilmesini sorun olarak görmemesi, Rus rublesini dolar karşısında Mart 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye taşıdı.Dolar karşısında gün içinde yüzde 2 değer kazanan ruble, 56 seviyelerine kadar geriledi.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte ruble, dolar ve euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.Önceki hafta Bloomberg, Rus rublesini 2022'de en iyi çıkış yapan para birimi olarak nitelemişti. Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kazanan ruble, Bloomberg uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan 31 para birimi arasında birinci sırada yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/putin-rus-ekonomisi-yaptirim-darbesine-son-derece-iyi-dayaniyor---1056595937.html
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ruble, dolar, rusya, doğalgaz

Ruble, dolar karşısında son 4 yılın en güçlü seviyesinde

16:02 24.05.2022 (güncellendi: 16:12 24.05.2022)
© REUTERS / Dado RuvicDolar - ruble
Dolar - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dolar karşısında güçlenmeye devam eden Rus rublesi, son 4 yıldaki en güçlü konumuna yükseldi.
İhracat odaklı şirketlerin vergileri ödemek için yabancı para birimlerini satması ve sermaye kontrollerinin gevşetilmesini sorun olarak görmemesi, Rus rublesini dolar karşısında Mart 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye taşıdı.
Dolar karşısında gün içinde yüzde 2 değer kazanan ruble, 56 seviyelerine kadar geriledi.
7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte ruble, dolar ve euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
Önceki hafta Bloomberg, Rus rublesini 2022'de en iyi çıkış yapan para birimi olarak nitelemişti. Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 30 civarında değer kazanan ruble, Bloomberg uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan 31 para birimi arasında birinci sırada yer almıştı.
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