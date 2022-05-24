https://tr.sputniknews.com/20220524/rus-senator-puskov-bati-liberal-dunya-duzenini-rusyaya-dayatmaya-calisiyor-1056639788.html

Rus senatör Puşkov: Batı, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalışıyor

Rus senatör Puşkov: Batı, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalışıyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:02+0300

2022-05-24T19:02+0300

2022-05-24T19:02+0300

rus senatör aleksey puşkov

rossiya segodnya

nato

liberal

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Rossiya Segodnya haber ajansı platformunda düzenlenen "Yeni Anlamlar, Yeni Gerçekler" adlı forumda konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi çıkarlarına aykırı olmasına rağmen, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını söyledi.Puşkov, “Bu durum hiçbir yönden, ne maddi, ne ekonomik, ne de politik olarak Batı için faydalı değil, çünkü bu durumdan güç devşiremedi ve yenilgiye uğrayabilir. Tüm bunlar öngördükleri liberal dünya düzenini dayatmaktan kaynaklanıyor” dedi.Bu tür eylemlere örnek olarak Puşkov, ‘paradoksal’ olarak nitelendirdiği Finlandiya’nın NATO'ya katılma kararını göstererek, “Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın kendisi Rusya'dan bir tehdit görmediğini söylüyor, ancak ideolojik baskı nedeniyle ideoloji rasyonaliteye galip geliyor” diye konuştu.Puşkov ayrıca, ‘Batılılaşma’ çağrısı yapmadığını belirterek, “Batı'nın zengin bir kültürü ve tarihi var. Ancak bağımsızlığımızı kaybetmemeliyiz. Güvenliğimizi korumak, bağımsız olma hakkımızı korumaktır, bu da ideolojimizin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

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rus senatör aleksey puşkov, rossiya segodnya, nato, liberal