https://tr.sputniknews.com/20220524/rus-senator-puskov-bati-liberal-dunya-duzenini-rusyaya-dayatmaya-calisiyor-1056639788.html
Rus senatör Puşkov: Batı, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalışıyor
Rus senatör Puşkov: Batı, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalışıyor
Rus senatör Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını belirtti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:02+0300
2022-05-24T19:02+0300
2022-05-24T19:02+0300
rus senatör aleksey puşkov
rossiya segodnya
nato
liberal
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Rossiya Segodnya haber ajansı platformunda düzenlenen "Yeni Anlamlar, Yeni Gerçekler" adlı forumda konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi çıkarlarına aykırı olmasına rağmen, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını söyledi.Puşkov, “Bu durum hiçbir yönden, ne maddi, ne ekonomik, ne de politik olarak Batı için faydalı değil, çünkü bu durumdan güç devşiremedi ve yenilgiye uğrayabilir. Tüm bunlar öngördükleri liberal dünya düzenini dayatmaktan kaynaklanıyor” dedi.Bu tür eylemlere örnek olarak Puşkov, ‘paradoksal’ olarak nitelendirdiği Finlandiya’nın NATO'ya katılma kararını göstererek, “Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın kendisi Rusya'dan bir tehdit görmediğini söylüyor, ancak ideolojik baskı nedeniyle ideoloji rasyonaliteye galip geliyor” diye konuştu.Puşkov ayrıca, ‘Batılılaşma’ çağrısı yapmadığını belirterek, “Batı'nın zengin bir kültürü ve tarihi var. Ancak bağımsızlığımızı kaybetmemeliyiz. Güvenliğimizi korumak, bağımsız olma hakkımızı korumaktır, bu da ideolojimizin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rus senatör aleksey puşkov, rossiya segodnya, nato, liberal
Rus senatör Puşkov: Batı, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalışıyor
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Rus senatör Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını belirtti.
Rossiya Segodnya haber ajansı platformunda düzenlenen "Yeni Anlamlar, Yeni Gerçekler" adlı forumda konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Batı’nın kendi çıkarlarına aykırı olmasına rağmen, liberal dünya düzenini Rusya'ya dayatmaya çalıştığını söyledi.
Puşkov, “Bu durum hiçbir yönden, ne maddi, ne ekonomik, ne de politik olarak Batı için faydalı değil, çünkü bu durumdan güç devşiremedi ve yenilgiye uğrayabilir. Tüm bunlar öngördükleri liberal dünya düzenini dayatmaktan kaynaklanıyor” dedi.
Bu tür eylemlere örnek olarak Puşkov, ‘paradoksal’ olarak nitelendirdiği Finlandiya’nın NATO'ya katılma kararını göstererek, “Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın kendisi Rusya'dan bir tehdit görmediğini söylüyor, ancak ideolojik baskı nedeniyle ideoloji rasyonaliteye galip geliyor” diye konuştu.
Puşkov ayrıca, ‘Batılılaşma’ çağrısı yapmadığını belirterek, “Batı'nın zengin bir kültürü ve tarihi var. Ancak bağımsızlığımızı kaybetmemeliyiz. Güvenliğimizi korumak, bağımsız olma hakkımızı korumaktır, bu da ideolojimizin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.