Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/rusyadan-ingiltere-lordlar-kamarasinin-154-uyesine-ulkeye-giris-yasagi-1056636469.html
Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı
Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:44+0300
2022-05-24T17:00+0300
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
yaptırım
kısıtlama
lordlar kamarası
ülkeye giriş yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/64/1039946402_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f8d32ae2de11c24eefb7e8ac2584658a.jpg
Listede İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Başkanı John Francis McFall'e de yer veren bakanlık, Rusya'ya giriş yasağı getirilen bu kişilerin Moskova'nın siyasi olarak tecrit edilmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını amaçlayan Londra'nın Rusya yaptırımlarının hazırlanmasına doğrudan katkı verdiğinin altını çizdi.Yaptırım uygulanan Lordlar Kamarası üyelerinin yetkilerini İngiltere'de Rusya karşıtı histerinin körüklenmesi için kullandıklarını ve İngiliz hükümetinin Rusofobik siyasi çizgisini oluşturduklarını vurgulayan bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesini genişletme çalışmalarının süreceğini de belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220512/wsj-rusya-yaptirimlari-yuzunden-enerji-fiyatlarinin-sahlanisi-altinda-avrupa-ekonomileri-catirdiyor-1056322367.html
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/64/1039946402_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c5d1f89ce910b7f4602f92ad52b57a18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, rusya, yaptırım, kısıtlama, lordlar kamarası, ülkeye giriş yasağı

Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı

16:44 24.05.2022 (güncellendi: 17:00 24.05.2022)
© TwitterRusya - İngiltere
Rusya - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine kişisel kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Listede İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Başkanı John Francis McFall'e de yer veren bakanlık, Rusya'ya giriş yasağı getirilen bu kişilerin Moskova'nın siyasi olarak tecrit edilmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını amaçlayan Londra'nın Rusya yaptırımlarının hazırlanmasına doğrudan katkı verdiğinin altını çizdi.
Yaptırım uygulanan Lordlar Kamarası üyelerinin yetkilerini İngiltere'de Rusya karşıtı histerinin körüklenmesi için kullandıklarını ve İngiliz hükümetinin Rusofobik siyasi çizgisini oluşturduklarını vurgulayan bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesini genişletme çalışmalarının süreceğini de belirtti.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
Ukrayna krizi
WSJ: Rusya yaptırımları yüzünden enerji fiyatlarının şahlanışı altında Avrupa ekonomileri çatırdıyor
12 Mayıs, 23:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала