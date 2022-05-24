https://tr.sputniknews.com/20220524/rusyadan-ingiltere-lordlar-kamarasinin-154-uyesine-ulkeye-giris-yasagi-1056636469.html

Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı

Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T16:44+0300

2022-05-24T16:44+0300

2022-05-24T17:00+0300

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

yaptırım

kısıtlama

lordlar kamarası

ülkeye giriş yasağı

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Listede İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Başkanı John Francis McFall'e de yer veren bakanlık, Rusya'ya giriş yasağı getirilen bu kişilerin Moskova'nın siyasi olarak tecrit edilmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını amaçlayan Londra'nın Rusya yaptırımlarının hazırlanmasına doğrudan katkı verdiğinin altını çizdi.Yaptırım uygulanan Lordlar Kamarası üyelerinin yetkilerini İngiltere'de Rusya karşıtı histerinin körüklenmesi için kullandıklarını ve İngiliz hükümetinin Rusofobik siyasi çizgisini oluşturduklarını vurgulayan bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesini genişletme çalışmalarının süreceğini de belirtti.

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rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, rusya, yaptırım, kısıtlama, lordlar kamarası, ülkeye giriş yasağı