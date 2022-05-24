https://tr.sputniknews.com/20220524/rusyadan-ingiltere-lordlar-kamarasinin-154-uyesine-ulkeye-giris-yasagi-1056636469.html
Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı
Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:44+0300
2022-05-24T16:44+0300
2022-05-24T17:00+0300
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
yaptırım
kısıtlama
lordlar kamarası
ülkeye giriş yasağı
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Listede İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Başkanı John Francis McFall'e de yer veren bakanlık, Rusya'ya giriş yasağı getirilen bu kişilerin Moskova'nın siyasi olarak tecrit edilmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını amaçlayan Londra'nın Rusya yaptırımlarının hazırlanmasına doğrudan katkı verdiğinin altını çizdi.Yaptırım uygulanan Lordlar Kamarası üyelerinin yetkilerini İngiltere'de Rusya karşıtı histerinin körüklenmesi için kullandıklarını ve İngiliz hükümetinin Rusofobik siyasi çizgisini oluşturduklarını vurgulayan bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesini genişletme çalışmalarının süreceğini de belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220512/wsj-rusya-yaptirimlari-yuzunden-enerji-fiyatlarinin-sahlanisi-altinda-avrupa-ekonomileri-catirdiyor-1056322367.html
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rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, rusya, yaptırım, kısıtlama, lordlar kamarası, ülkeye giriş yasağı
Rusya'dan İngiltere Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine ülkeye giriş yasağı
16:44 24.05.2022 (güncellendi: 17:00 24.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben Lordlar Kamarası'nın 154 üyesine kişisel kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Listede İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Başkanı John Francis McFall'e de yer veren bakanlık, Rusya'ya giriş yasağı getirilen bu kişilerin Moskova'nın siyasi olarak tecrit edilmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını amaçlayan Londra'nın Rusya yaptırımlarının hazırlanmasına doğrudan katkı verdiğinin altını çizdi.
Yaptırım uygulanan Lordlar Kamarası üyelerinin yetkilerini İngiltere'de Rusya karşıtı histerinin körüklenmesi için kullandıklarını ve İngiliz hükümetinin Rusofobik siyasi çizgisini oluşturduklarını vurgulayan bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan kişilerin listesini genişletme çalışmalarının süreceğini de belirtti.