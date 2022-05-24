https://tr.sputniknews.com/20220524/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-demokrat-parti-genel-baskani-uysali-ziyaret-etti-1056649000.html
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:32+0300
2022-05-24T23:32+0300
2022-05-24T23:32+0300
türkiye
saadet partisi
demokrat parti (dp)
temel karamollaoğlu
gültekin uysal
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre Uysal ile Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüşler paylaşılarak siyasetteki gelişmeler değerlendirildi.
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saadet partisi, demokrat parti (dp), temel karamollaoğlu, gültekin uysal
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre Uysal ile Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüşler paylaşılarak siyasetteki gelişmeler değerlendirildi.