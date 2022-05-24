https://tr.sputniknews.com/20220524/saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-demokrat-parti-genel-baskani-uysali-ziyaret-etti-1056649000.html

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T23:32+0300

2022-05-24T23:32+0300

2022-05-24T23:32+0300

türkiye

saadet partisi

demokrat parti (dp)

temel karamollaoğlu

gültekin uysal

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre Uysal ile Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüşler paylaşılarak siyasetteki gelişmeler değerlendirildi.

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saadet partisi, demokrat parti (dp), temel karamollaoğlu, gültekin uysal