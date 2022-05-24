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Sabah başyazarı Barlas: Akşener acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz
Sabah başyazarı Barlas: Akşener acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz. Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T09:55+0300
2022-05-24T09:55+0300
politika
mehmet barlas
meral akşener
iyi parti
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
hürrem sultan
ak parti
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bu, istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” sözlerine ilişkin olarak, "Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz. Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz getirirdi" düşüncesini dile getirdi.Barlas yazısında, "Siyasetin tatsız olaylarından biri de tarihi bilgisi zayıf olan politikacıların bugün ile dünü benzetmeye çalışmalarıdır. Bunun son örneğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Osmanlı'yı 33 yıl yöneten İkinci Abdülhamid'e benzetmesinde gördük. Sultan Abdülhamid'i hangi yönüyle eleştirdiğini anlamadık. İttihatçılara karşı ülkesini korumaya çalıştığı ve parçalanmadan 33 yıl boyunca bunu başardığı için olabilir mi? Merak etmemek mümkün değil. Türkiye'nin liderini, yani Erdoğan'ı İkinci Abdülhamid'e benzettiğine göre acaba kendisini kime benzetiyor? Herhalde Hürrem Sultan olamaz. Birçok özelliği açısından Hürrem Sultan, İYİ Parti liderini suya götürür susuz getirirdi. Yoksa sakın Çariçe Katerina'ya özenmiş olmasın? Neticede Osmanlı'ya karşı yapılan en büyük pazarlıklarından birinin failidir Çariçe" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/aksener-19-mayis-haftasinda-ataturk-havalimanina-dozeri-surenlere-inat-calismaya-devam-edecegiz-1056464390.html
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mehmet barlas, meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hürrem sultan, ak parti

Sabah başyazarı Barlas: Akşener acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz

09:55 24.05.2022
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz. Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz getirirdi" düşüncesini dile getirdi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bu, istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” sözlerine ilişkin olarak, "Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz. Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz getirirdi" düşüncesini dile getirdi.
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Barlas yazısında, "Siyasetin tatsız olaylarından biri de tarihi bilgisi zayıf olan politikacıların bugün ile dünü benzetmeye çalışmalarıdır. Bunun son örneğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Osmanlı'yı 33 yıl yöneten İkinci Abdülhamid'e benzetmesinde gördük. Sultan Abdülhamid'i hangi yönüyle eleştirdiğini anlamadık. İttihatçılara karşı ülkesini korumaya çalıştığı ve parçalanmadan 33 yıl boyunca bunu başardığı için olabilir mi? Merak etmemek mümkün değil. Türkiye'nin liderini, yani Erdoğan'ı İkinci Abdülhamid'e benzettiğine göre acaba kendisini kime benzetiyor? Herhalde Hürrem Sultan olamaz. Birçok özelliği açısından Hürrem Sultan, İYİ Parti liderini suya götürür susuz getirirdi. Yoksa sakın Çariçe Katerina'ya özenmiş olmasın? Neticede Osmanlı'ya karşı yapılan en büyük pazarlıklarından birinin failidir Çariçe" ifadesini kullandı.
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