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https://tr.sputniknews.com/20220524/semsiye-ile-ucan-adam-uzay-yolcusu-olmak-istiyor-kriterlerin-bir-kismi-uyuyor-1056635803.html
’Şemsiye ile uçan adam’ uzay yolcusu olmak istiyor: 'Kriterlerin bir kısmı uyuyor'
’Şemsiye ile uçan adam’ uzay yolcusu olmak istiyor: 'Kriterlerin bir kısmı uyuyor'
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan ve Türkiye’de “Şemsiye... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T16:34+0300
2022-05-24T16:34+0300
türkiye
uzay
osmaniye
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Kadirli’de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansırken, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak uzun süre gündemde kaldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “Şemsiye ile uçan adam” Sadık Kocadallı’dan geldi.'Kriterlerin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor'Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220327/firtinada-ucan-semsiyeyi-durdurmaya-calisirken-suruklendi-1055078518.html
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uzay, osmaniye

’Şemsiye ile uçan adam’ uzay yolcusu olmak istiyor: 'Kriterlerin bir kısmı uyuyor'

16:34 24.05.2022
© İHA / MURAT ÇELİKAmasya'da fırtınada şemsiye ile birlikte böyle ilerledi
Amasya'da fırtınada şemsiye ile birlikte böyle ilerledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / MURAT ÇELİK
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan ve Türkiye’de “Şemsiye ile uçan adam” olarak ünlenen Sadık Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu söyledi.
Kadirli’de 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan 39 yaşındaki Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansırken, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak uzun süre gündemde kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu” görevini başlattıklarını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “Şemsiye ile uçan adam” Sadık Kocadallı’dan geldi.
Amasya'da fırtınada şemsiye ile birlikte böyle ilerledi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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Fırtınada uçan şemsiyeyi durdurmaya çalışırken sürüklendi
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'Kriterlerin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor'

Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, “Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık” dedi.
Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı’ya destek verdi.
Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, “Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar” şeklinde konuştu.
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