https://tr.sputniknews.com/20220524/siddet-gordugu-esini-doven-ve-bicaklayan-kadin-kocasinin-sikayeti-uzerine-gozaltina-alindi-1056625108.html

Şiddet gördüğü eşini döven ve bıçaklayan kadın, kocasının şikayeti üzerine gözaltına alındı

Şiddet gördüğü eşini döven ve bıçaklayan kadın, kocasının şikayeti üzerine gözaltına alındı

Adana’da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı. Kocasının şikayeti üzerine... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T12:14+0300

2022-05-24T12:14+0300

2022-05-24T12:14+0300

türkiye

gözaltı

adana

şiddet

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Olay dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 28 yaşındaki Arzu P., eşi Hacı P. ile içki içtiği ve sürekli eve alkol alıp kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı.Hacı P., önceki gün içki içtikten sonra sarhoş olup, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Arzu P. eşinden yine şiddet görünce, bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.’yi dövdü. Daha sonra Arzu P., bıçakla eşi Hacı P.’yi bacağından yaraladı.Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Gözaltına alındıEve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini dövdüğünü öne sürdü.Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Arzu P., adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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gözaltı, adana, şiddet