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Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, trafik polisine çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:10+0300
2022-05-24T10:10+0300
türkiye
şişli
polis
dur ihtarı
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Dün öğlen saatlerinde Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde A.T. isimli trafik polisi, lüks bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymadı ve polise çarparak oradan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine tekrar geldiPolisin çalışmaları sürerken, trafik polisine çarpan araç tekrar olay yerine geldi. Edinilen bilgiye göre, olay anında aracı kullanan kişi ile aracı tekrar olay yerine getirenin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. Otelin valesi olduğu öğrenilen şahıs, bir başka vale arkadaşının aracı kendisine teslim ettiğini ve buraya getirmesini istediğini söyledi. Aracı getiren şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. “Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı”Olayı gördüğünü söyleyen bir kişi, “Trafik çekicisinde görevli memur, aracı durdurmak istemiş ama durmamış. Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı. Sıkıştırınca memuru hafiften yaraladı, memur yere düştü. Sonra müdahale ettiler, ambulans alıp götürdü. Araç kaçtı, devam etti. Herhalde bir suçu olduğu için kaçtı” dedi.Polis, trafik polisi A.T. ye çarparak kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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şişli, polis, dur ihtarı

Şişli'de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı

10:10 24.05.2022
© İHA / Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı
Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA /
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Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, trafik polisine çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç sahibinin olaydan önce lüks otomobilini geldiği otelin valesine teslim ettiği öğrenildi.
Dün öğlen saatlerinde Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde A.T. isimli trafik polisi, lüks bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymadı ve polise çarparak oradan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine tekrar geldi

Polisin çalışmaları sürerken, trafik polisine çarpan araç tekrar olay yerine geldi. Edinilen bilgiye göre, olay anında aracı kullanan kişi ile aracı tekrar olay yerine getirenin farklı kişiler olduğu ortaya çıktı. Otelin valesi olduğu öğrenilen şahıs, bir başka vale arkadaşının aracı kendisine teslim ettiğini ve buraya getirmesini istediğini söyledi. Aracı getiren şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı”

Olayı gördüğünü söyleyen bir kişi, “Trafik çekicisinde görevli memur, aracı durdurmak istemiş ama durmamış. Trafik polisini iki araba arasında sıkıştırdı. Sıkıştırınca memuru hafiften yaraladı, memur yere düştü. Sonra müdahale ettiler, ambulans alıp götürdü. Araç kaçtı, devam etti. Herhalde bir suçu olduğu için kaçtı” dedi.
Polis, trafik polisi A.T. ye çarparak kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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