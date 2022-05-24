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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/soygu-batinin-yaptirimlarina-ve-kieve-askeri-yardimlarina-ragmen-harekat-sonuna-dek-devam-edecek-1056629629.html
Şoygu: Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekat sonuna dek devam edecek
Şoygu: Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekat sonuna dek devam edecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:57+0300
2022-05-24T14:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna'ya dönük özel askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.Şoygu, yaptığı açıklamada "Batı'nın Kiev rejimine sunduğu kapsamlı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekata tüm görevler eksiksiz olarak yerine getirilene dek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Müttefiklerimize de baskı yapılıyor'Rusya'nın müttefiklerine de baskı yapıldığının altını çizen Şoygu, Rusya'nın onlara gereken her türlü yardımı sunacağını belirtti.'Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı asker var'Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı askerin görev yaptığını da kaydetti.Özel askeri şirketlerin askeri danışmanlarının ve çalışanlarının Ukrayna'ya gönderilmeye devam ettiğini söyleyen Şoygu, şu anda yabancı paralı askerlerinin sayısının 6 binin üzerinde olduğunu ifade etti.Şoygu, Ukrayna ordusunun yenilgi almasından endişe eden Batılı ülkelerin Kiev'e acil olarak ölümcül silah sevkiyatı organize ettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/putin-rus-ekonomisi-yaptirim-darbesine-son-derece-iyi-dayaniyor---1056595937.html
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Şoygu: Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekat sonuna dek devam edecek

13:57 24.05.2022 (güncellendi: 14:01 24.05.2022)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna'ya dönük özel askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şoygu, yaptığı açıklamada "Batı'nın Kiev rejimine sunduğu kapsamlı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekata tüm görevler eksiksiz olarak yerine getirilene dek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Müttefiklerimize de baskı yapılıyor'

Rusya'nın müttefiklerine de baskı yapıldığının altını çizen Şoygu, Rusya'nın onlara gereken her türlü yardımı sunacağını belirtti.

'Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı asker var'

Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı askerin görev yaptığını da kaydetti.
Özel askeri şirketlerin askeri danışmanlarının ve çalışanlarının Ukrayna'ya gönderilmeye devam ettiğini söyleyen Şoygu, şu anda yabancı paralı askerlerinin sayısının 6 binin üzerinde olduğunu ifade etti.
Şoygu, Ukrayna ordusunun yenilgi almasından endişe eden Batılı ülkelerin Kiev'e acil olarak ölümcül silah sevkiyatı organize ettiğini de sözlerine ekledi.
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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