https://tr.sputniknews.com/20220524/soygu-batinin-yaptirimlarina-ve-kieve-askeri-yardimlarina-ragmen-harekat-sonuna-dek-devam-edecek-1056629629.html

Şoygu: Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekat sonuna dek devam edecek

Şoygu: Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekat sonuna dek devam edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekatın Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e sunduğu askeri yardımlara rağmen devam edeceğini... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:57+0300

2022-05-24T13:57+0300

2022-05-24T14:01+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey şoygu

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna'ya dönük özel askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu.Şoygu, yaptığı açıklamada "Batı'nın Kiev rejimine sunduğu kapsamlı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekata tüm görevler eksiksiz olarak yerine getirilene dek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Müttefiklerimize de baskı yapılıyor'Rusya'nın müttefiklerine de baskı yapıldığının altını çizen Şoygu, Rusya'nın onlara gereken her türlü yardımı sunacağını belirtti.'Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı asker var'Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı askerin görev yaptığını da kaydetti.Özel askeri şirketlerin askeri danışmanlarının ve çalışanlarının Ukrayna'ya gönderilmeye devam ettiğini söyleyen Şoygu, şu anda yabancı paralı askerlerinin sayısının 6 binin üzerinde olduğunu ifade etti.Şoygu, Ukrayna ordusunun yenilgi almasından endişe eden Batılı ülkelerin Kiev'e acil olarak ölümcül silah sevkiyatı organize ettiğini de sözlerine ekledi.

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rusya, ukrayna, sergey şoygu, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)