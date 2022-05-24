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https://tr.sputniknews.com/20220524/taliban-afganistan-havalimanlarinin-isletilmesi-konusunda-katar-ve-turkiye-ile-muzakereler-suruyor-1056645805.html
Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor
Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor
Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Taliban geçici hükümeti ile Türkiye ve Katar arasında Afganistan'daki havalimanlarının... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T22:01+0300
2022-05-24T22:01+0300
dünya
taliban
afganistan
havalimanı
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Naim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmanın Kabil, Kandahar ve Herat havalimanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili olduğunu ve anlaşmanın süresinin 1,5 yıl sonra biteceğini belirtti.Sözcü Naim, anlaşmanın, Taliban Kabil'e girmeden önce havalimanını işleten şirketle yapıldığını ve havalimanlarının işletilmesini içermediğini kaydetti.Bugün erken saatlerde, BAE ile Taliban arasında havalimanlarının işletilmesiyle ilgili anlaşma imzalandığı ileri sürülmüştü.​​​​​​​Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/taliban-havaalanlarinin-isletilmesi-icin-baeyle-anlasma-imzaladi-1056624997.html
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taliban, afganistan, havalimanı

Taliban: Afganistan havalimanlarının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor

22:01 24.05.2022
© AATaliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Taliban geçici hükümeti ile Türkiye ve Katar arasında Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesine ilişkin müzakerelerin durmadığını söyledi.
Naim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmanın Kabil, Kandahar ve Herat havalimanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili olduğunu ve anlaşmanın süresinin 1,5 yıl sonra biteceğini belirtti.
Sözcü Naim, anlaşmanın, Taliban Kabil'e girmeden önce havalimanını işleten şirketle yapıldığını ve havalimanlarının işletilmesini içermediğini kaydetti.
Bugün erken saatlerde, BAE ile Taliban arasında havalimanlarının işletilmesiyle ilgili anlaşma imzalandığı ileri sürülmüştü.
​​​​​​​Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.
Kabil Havaalanı' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
DÜNYA
Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak
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