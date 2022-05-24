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https://tr.sputniknews.com/20220524/taliban-havaalanlarinin-isletilmesi-icin-baeyle-anlasma-imzaladi-1056624997.html
Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak
Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak
Afganistan’da geçen yaz iktidarı ele geçiren Taliban, Türkiye’nin de ilgilendiği ülkedeki havaalanlarının işletmesiyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T12:06+0300
2022-05-24T12:18+0300
dünya
taliban
afganistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
havaalanı
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Taliban, Afganistan'daki havaalanlarının işletilmesi için BAE'yle anlaşma imzalayacağını belirtti. Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE ile havaalanlarının kontrolü ve işletilmesine dönük mutabakata varıldığını ifade etti.Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj, Türkiye ve Katar'ın da dahil olduğu aylardır süren görüşmelerin ardından geldi.BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havaalanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu. Türkiye ve Katar, havaalanlarının işletilmesine ve güvenliğine destek için Afganistan'a geçici teknik ekipler göndermişti.Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havaalanı ve diğer havaalanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesinin ardından tartışma yaratmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/talibandan-aciklama-abdyi-dusman-olarak-gormuyoruz-1056439149.html
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taliban, afganistan, birleşik arap emirlikleri (bae), havaalanı

Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak

12:06 24.05.2022 (güncellendi: 12:18 24.05.2022)
© AAKabil Havaalanı'
Kabil Havaalanı' - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Afganistan’da geçen yaz iktidarı ele geçiren Taliban, Türkiye’nin de ilgilendiği ülkedeki havaalanlarının işletmesiyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzalayacağını duyurdu.
Taliban, Afganistan'daki havaalanlarının işletilmesi için BAE'yle anlaşma imzalayacağını belirtti. Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE ile havaalanlarının kontrolü ve işletilmesine dönük mutabakata varıldığını ifade etti.
Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj, Türkiye ve Katar'ın da dahil olduğu aylardır süren görüşmelerin ardından geldi.
BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havaalanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu. Türkiye ve Katar, havaalanlarının işletilmesine ve güvenliğine destek için Afganistan'a geçici teknik ekipler göndermişti.
Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havaalanı ve diğer havaalanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesinin ardından tartışma yaratmıştı.
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