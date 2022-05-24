https://tr.sputniknews.com/20220524/taliban-havaalanlarinin-isletilmesi-icin-baeyle-anlasma-imzaladi-1056624997.html

Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak

Taliban, havaalanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak

Afganistan’da geçen yaz iktidarı ele geçiren Taliban, Türkiye’nin de ilgilendiği ülkedeki havaalanlarının işletmesiyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T12:06+0300

2022-05-24T12:06+0300

2022-05-24T12:18+0300

dünya

taliban

afganistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

havaalanı

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Taliban, Afganistan'daki havaalanlarının işletilmesi için BAE'yle anlaşma imzalayacağını belirtti. Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE ile havaalanlarının kontrolü ve işletilmesine dönük mutabakata varıldığını ifade etti.Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj, Türkiye ve Katar'ın da dahil olduğu aylardır süren görüşmelerin ardından geldi.BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havaalanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu. Türkiye ve Katar, havaalanlarının işletilmesine ve güvenliğine destek için Afganistan'a geçici teknik ekipler göndermişti.Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havaalanı ve diğer havaalanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesinin ardından tartışma yaratmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/talibandan-aciklama-abdyi-dusman-olarak-gormuyoruz-1056439149.html

afganistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

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taliban, afganistan, birleşik arap emirlikleri (bae), havaalanı