https://tr.sputniknews.com/20220524/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-bugdayda-sikintimiz-yok-1056627470.html
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Buğdayda sıkıntımız yok
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Buğdayda sıkıntımız yok
Küresel stokların azalması nedeni ile dünyada yaşanan buğday krizine ilişkin Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yapan Tarım ve Orman... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:57+0300
2022-05-24T13:57+0300
2022-05-24T13:57+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
buğday
buğday ihracatı
kriz
ekonomik kriz
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Kabine Toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dünyadaki buğday krizinden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorularına yanıt verdi. Kirişci Türkiye’de buğday hasadının başladığını ve sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.Bakan Kirişci buğday krizine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:‘Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak’Ayçiçek’te de Türkiye’nin sıkıntı yaşamayacağını belirten Kirişci “Dünya bir tedirginlik içinde. Amerika bile Ukrayna’nın elindeki stokları buğdayla ilgili 1.5 milyon tonluk stokları var. 12 milyon tonluk mısırları var. O mısır Amerikalıları, Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizde de bir hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil” değerlendirmesini yaptı.‘Gübre eksikliğini yağış telafi edecek’Türkiye’de gübre kullanılamaması nedeniyle rekoltede bir miktar sıkıntının yaşanacağını vurgulayan Kirişci “Biz bu yıl gübre kullanımıyla ilgili sonbaharda fiyatların yüksekliği nedeniyle bir iştahsızlık var üreticide. Onun verime bir yansıması olabilir diye düşünebiliriz. Onu telafi edecek olan yağıştır. Geçen yıla göre yıllık yağış o manada daha iyi durumda. Bu eksikliği giderecek gibi. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayla bu yıl 5 bin 700’e giden buğdayı mukayese ettiğinizde oldukça yüksek. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bizim çalışmalarımız var piyasayı takip ediyoruz. Üretici aleyhine önemli bir durum yok, lehine bir durum var. Şu aşamada ürünle, ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html
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Osman Nuri Cerit
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tarım, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, buğday, buğday ihracatı, kriz, ekonomik kriz
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Buğdayda sıkıntımız yok
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Küresel stokların azalması nedeni ile dünyada yaşanan buğday krizine ilişkin Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin buğday sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.
Kabine Toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dünyadaki buğday krizinden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorularına yanıt verdi. Kirişci Türkiye’de buğday hasadının başladığını ve sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.
Bakan Kirişci buğday krizine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
“Bizim buğday sorunumuz yok. Şu anda buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir. Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok. İki üç gün önce belli yerlerde yağışlardan dolayı rekolteyi etkileyen hususlar oldu. Şu anda bizim rakamlarımızı anormal etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye’de dolu yağdı, Ankara’da anormal yağış oldu. Tüm il müdürlüklerimiz yağışları takip ediyor. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. İkinci olarak ihracat yasağı getirdik. İçeriden de alanlar vardı onlara da yasak getirdik. Bizim kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene. Şu anda bizim gördüğümüz bir şey yok.”
‘Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak’
Ayçiçek’te de Türkiye’nin sıkıntı yaşamayacağını belirten Kirişci “Dünya bir tedirginlik içinde. Amerika bile Ukrayna’nın elindeki stokları buğdayla ilgili 1.5 milyon tonluk stokları var. 12 milyon tonluk mısırları var. O mısır Amerikalıları, Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizde de bir hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil” değerlendirmesini yaptı.
‘Gübre eksikliğini yağış telafi edecek’
Türkiye’de gübre kullanılamaması nedeniyle rekoltede bir miktar sıkıntının yaşanacağını vurgulayan Kirişci “Biz bu yıl gübre kullanımıyla ilgili sonbaharda fiyatların yüksekliği nedeniyle bir iştahsızlık var üreticide. Onun verime bir yansıması olabilir diye düşünebiliriz. Onu telafi edecek olan yağıştır. Geçen yıla göre yıllık yağış o manada daha iyi durumda. Bu eksikliği giderecek gibi. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayla bu yıl 5 bin 700’e giden buğdayı mukayese ettiğinizde oldukça yüksek. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bizim çalışmalarımız var piyasayı takip ediyoruz. Üretici aleyhine önemli bir durum yok, lehine bir durum var. Şu aşamada ürünle, ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim” ifadesini kullandı.