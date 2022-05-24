https://tr.sputniknews.com/20220524/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-bugdayda-sikintimiz-yok-1056627470.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Buğdayda sıkıntımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Buğdayda sıkıntımız yok

Küresel stokların azalması nedeni ile dünyada yaşanan buğday krizine ilişkin Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yapan Tarım ve Orman... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:57+0300

2022-05-24T13:57+0300

2022-05-24T13:57+0300

türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişci

buğday

buğday ihracatı

kriz

ekonomik kriz

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Kabine Toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dünyadaki buğday krizinden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorularına yanıt verdi. Kirişci Türkiye’de buğday hasadının başladığını ve sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.Bakan Kirişci buğday krizine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:‘Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak’Ayçiçek’te de Türkiye’nin sıkıntı yaşamayacağını belirten Kirişci “Dünya bir tedirginlik içinde. Amerika bile Ukrayna’nın elindeki stokları buğdayla ilgili 1.5 milyon tonluk stokları var. 12 milyon tonluk mısırları var. O mısır Amerikalıları, Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizde de bir hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil” değerlendirmesini yaptı.‘Gübre eksikliğini yağış telafi edecek’Türkiye’de gübre kullanılamaması nedeniyle rekoltede bir miktar sıkıntının yaşanacağını vurgulayan Kirişci “Biz bu yıl gübre kullanımıyla ilgili sonbaharda fiyatların yüksekliği nedeniyle bir iştahsızlık var üreticide. Onun verime bir yansıması olabilir diye düşünebiliriz. Onu telafi edecek olan yağıştır. Geçen yıla göre yıllık yağış o manada daha iyi durumda. Bu eksikliği giderecek gibi. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayla bu yıl 5 bin 700’e giden buğdayı mukayese ettiğinizde oldukça yüksek. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bizim çalışmalarımız var piyasayı takip ediyoruz. Üretici aleyhine önemli bir durum yok, lehine bir durum var. Şu aşamada ürünle, ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html

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tarım, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci, buğday, buğday ihracatı, kriz, ekonomik kriz