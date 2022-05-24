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Texas'ta dev hortum: Dışarı çıkmayın uyarısı
Texas'ta dev hortum: Dışarı çıkmayın uyarısı
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi. Bölge halkına dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:41+0300
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi. Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu. Hortumun araçlara ve çatılara zarar vermesi beklendiği vurgulanan uyarıda, "Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun" denildi.
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abd, morton, hortum

Texas'ta dev hortum: Dışarı çıkmayın uyarısı

19:41 24.05.2022 (güncellendi: 19:45 24.05.2022)
© İHATexas'ta dev hortum
Texas'ta dev hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi. Bölge halkına dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi.
Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu.
Hortumun araçlara ve çatılara zarar vermesi beklendiği vurgulanan uyarıda, "Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun" denildi.
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