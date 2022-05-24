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Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İçişleri Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yönetmeliğindeki, Danıştay kararıyla "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:27+0300
2022-05-24T10:27+0300
türkiye
resmi gazete
toplantı
protesto
içişleri bakanlığı
yürüyüş
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İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararı 2 yıl sonra uygulamaya koydu. Bakanlık, Danıştay kararı gereği yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikte, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirildi. Ayrıca, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.İşte İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayımladığı yönetmelik değişikliği:
https://tr.sputniknews.com/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html
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resmi gazete, toplantı, protesto, içişleri bakanlığı, yürüyüş

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

10:27 24.05.2022
© Sputnik / Burcu okutanİstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’
İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Burcu okutan
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İçişleri Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yönetmeliğindeki, Danıştay kararıyla "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini, "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" şeklinde değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararı 2 yıl sonra uygulamaya koydu. Bakanlık, Danıştay kararı gereği yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikte, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirildi.
Ayrıca, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.
İşte İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayımladığı yönetmelik değişikliği:
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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