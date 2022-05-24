https://tr.sputniknews.com/20220524/toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-1056622142.html

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yönetmeliğindeki, Danıştay kararıyla "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T10:27+0300

2022-05-24T10:27+0300

2022-05-24T10:27+0300

türkiye

resmi gazete

toplantı

protesto

içişleri bakanlığı

yürüyüş

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İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararı 2 yıl sonra uygulamaya koydu. Bakanlık, Danıştay kararı gereği yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikte, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirildi. Ayrıca, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.İşte İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayımladığı yönetmelik değişikliği:

https://tr.sputniknews.com/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html

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resmi gazete, toplantı, protesto, içişleri bakanlığı, yürüyüş