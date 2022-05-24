https://tr.sputniknews.com/20220524/turk-donerinin-isim-tescili-icin-ab-komisyonuna-basvuru-1056629179.html

Türk dönerinin isim tescili için AB Komisyonu'na başvuru

Türk dönerinin isim tescili için AB Komisyonu'na başvuru

Uluslararası Döner Federasyonu, Türk dönerinin ‘Geleneksel Ürün Adı’ tescili için AB Komisyonu'na başvuru yaptı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T13:48+0300

2022-05-24T13:48+0300

2022-05-24T13:58+0300

döner

yaşam

ab komisyonu

başvuru

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Türk dönerinin ‘Geleneksel Ürün Adı’ tescili için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na başvuruldu. Uluslararası Döner Federasyonu'nun (UDOFED) açıklamasında görüşlerine yer verilen Genel Başkan Mehmet Mercan, dönerin 1500'lü yılların başından bu yana Türk topraklarında üretimi ve tüketimi gerçekleşen geleneksel bir ürün olduğunu belirtti.Türkiye'de dikey olarak pişirilen dönerin yazma eserlerde 1546 yılının tarihlendirildiği aktaran Mercan, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ticaret yollarında kurulan kervanlarda da görülen dönerin, bugüne dek Türkiye'de korunduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını anlattı.Mercan, sevilerek tüketilen dönerin, dünyada önemli bir yeri olduğunu kaydetti.UDOFED'in, dönerin ülke ve dünya genelinde temsilini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalar arasında dönerin tescilinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Mercan, ayrıca dönerin 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedildiğini aktardı.‘Ülkemizden ilk başvuru döner’Dönerin 9 Aralık 2021'de Geleneksel Ürün Adı olarak da tescil edildiğini belirten Mercan, şunları söyledi:Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Danışmanı Huriye Özener de asırlardır Anadolu topraklarında var olan dönerin ‘TSG-TR-02843’ referans numarasıyla AB Komisyonu’na Geleneksel Ürün Adı tescili için başvurusunun yapıldığını bildirdi.Türkiye'de coğrafi işaretli ürün başvurularıyla bir envanter oluşturulurken, geleneksel ürünler için de aynı hassasiyetin gösterilmesinin önemine vurgu yapan Özener, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220418/almanyada-doner-krizi-1055636324.html

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döner, ab komisyonu, başvuru