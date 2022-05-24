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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
mergim berisha
uefa
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçeli Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
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fenerbahçe, mergim berisha, uefa, uefa avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

19:27 24.05.2022 (güncellendi: 19:29 24.05.2022)
© AAMergim Berisha - Fenerbahçe
Mergim Berisha - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.
Fenerbahçeli Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.
Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
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