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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gaziray Projesi'nin yüzde 85'i tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gaziray Projesi'nin yüzde 85'i tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Gaziantep'te yapımına devam edilen Gaziray'ın, elektrifikasyon testlerinin başladığı, projenin de yüzde 85'inin... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T17:49+0300
2022-05-24T17:51+0300
gaziray banliyo hattı projesi
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
gaziantep
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Gaziray'a ilişkin, 26 kilometrelik proje kapsamında 6 üst geçit, 6 adet alt geçit, 26 menfez ve 16 istasyon yapılacağı kaydedildi. Şehir içinden geçen Başpınar, Mustafayavuz, Taşpınar arasındaki mevcut tek hatlı demiryolunun 4 hatlı hale getirilmesi ile 2 hattan banliyö, 2 hattan da hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliğinin yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, projede adım adım sona yaklaşıldığı açıklandı.Elektrifikasyon testlerinin başladığı, hafta boyunca testlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, "Proje genelindeki toplam fiziki ilerleme yüzde 85'dir. Elektrifikasyon çalışmalarının mayıs sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sinyalizasyon çalışmalarının bu yılın ikinci yarısında, tren depo işlerinin ise yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zamandan, yakıttan ve karbon salınımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak" ifadelerine yer verildi.
türkiye
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gaziray banliyo hattı projesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, gaziantep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gaziray Projesi'nin yüzde 85'i tamamlandı

17:49 24.05.2022 (güncellendi: 17:51 24.05.2022)
© DHAGaziray
Gaziray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Gaziantep'te yapımına devam edilen Gaziray'ın, elektrifikasyon testlerinin başladığı, projenin de yüzde 85'inin tamamlandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Gaziray'a ilişkin, 26 kilometrelik proje kapsamında 6 üst geçit, 6 adet alt geçit, 26 menfez ve 16 istasyon yapılacağı kaydedildi.
Şehir içinden geçen Başpınar, Mustafayavuz, Taşpınar arasındaki mevcut tek hatlı demiryolunun 4 hatlı hale getirilmesi ile 2 hattan banliyö, 2 hattan da hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliğinin yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, projede adım adım sona yaklaşıldığı açıklandı.
Elektrifikasyon testlerinin başladığı, hafta boyunca testlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, "Proje genelindeki toplam fiziki ilerleme yüzde 85'dir. Elektrifikasyon çalışmalarının mayıs sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sinyalizasyon çalışmalarının bu yılın ikinci yarısında, tren depo işlerinin ise yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zamandan, yakıttan ve karbon salınımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak" ifadelerine yer verildi.
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