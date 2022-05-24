https://tr.sputniknews.com/20220524/vaka-sayisi-2-gun-sonra-yeniden-binin-uzerinde-1056643693.html

Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde

Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte bin 304 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 gün üst üste vaka sayısının binin altında olması durumunda toplu... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T20:47+0300

2022-05-24T20:47+0300

2022-05-24T21:01+0300

son dakika

vaka

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, bin 304 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayısı 2 gün aradan sonra yeniden binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada serbest olacağını ifade etmişti.Bakan Koca'nın açıklamayı yaptığı gün vaka sayısı 905 olarak belirlenirken, dün ise 922 yeni vaka tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220523/gunluk-vaka-sayisi-iki-gun-ust-uste-binin-altinda-1056608862.html

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son dakika, vaka