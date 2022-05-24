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https://tr.sputniknews.com/20220524/vaka-sayisi-2-gun-sonra-yeniden-binin-uzerinde-1056643693.html
Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde
Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde
Türkiye'de son 24 saatte bin 304 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 gün üst üste vaka sayısının binin altında olması durumunda toplu... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T20:47+0300
2022-05-24T21:01+0300
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, bin 304 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayısı 2 gün aradan sonra yeniden binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada serbest olacağını ifade etmişti.Bakan Koca'nın açıklamayı yaptığı gün vaka sayısı 905 olarak belirlenirken, dün ise 922 yeni vaka tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/gunluk-vaka-sayisi-iki-gun-ust-uste-binin-altinda-1056608862.html
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son dakika, vaka

Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde

20:47 24.05.2022 (güncellendi: 21:01 24.05.2022)
© DHAKovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir
Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte bin 304 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 gün üst üste vaka sayısının binin altında olması durumunda toplu taşımada maske zorunluluğu uygulamasının kalkacağını açıklamıştı.
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, bin 304 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayısı 2 gün aradan sonra yeniden binin üzerine çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımının toplu taşımada serbest olacağını ifade etmişti.
Bakan Koca'nın açıklamayı yaptığı gün vaka sayısı 905 olarak belirlenirken, dün ise 922 yeni vaka tespit edilmişti.
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
KORONAVİRÜS
Günlük vaka sayısı iki gün üst üste binin altında
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