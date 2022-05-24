https://tr.sputniknews.com/20220524/valilik-beyazittaki-catismanin-nedenini-acikladi-tukuruk-1056626211.html

Valilik, Beyazıt'taki çatışmanın nedenini açıkladı: 'Tükürük'

Valilik, Beyazıt'taki çatışmanın nedenini açıkladı: 'Tükürük'

İstanbul Beyazıt'ta dün yaşanan silahlı çatışmanın nedeni ortaya çıktı. Valilik açıklamasında 'Husumet' olarak adlandırılan çatışmanın nedeni, 10 aylık kin ve... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T12:38+0300

2022-05-24T12:38+0300

2022-05-24T12:40+0300

beyazıt

türkiye

valilik

çatışma

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Tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan iki grup arasında çıkan çatışmanın nedeni, 10 ay önce 'tükürük' kavgası olduğu öğrenildi. İki grubun husumeti nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kafasından vurulan polis memurunun tedavisi sürüyorBeyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.27 şüpheli gözaltına alındıHusumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.Sabah gezetesinde yer alan habere göre, yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/beyazitta-silahli-catisma-bir-polis-yaralandi-1056588904.html

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