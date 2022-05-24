https://tr.sputniknews.com/20220524/vatandaslarin-ihbari-uzerine-bahcede-4-av-tufegi-bulundu-1056616989.html
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T01:48+0300
2022-05-24T01:48+0300
2022-05-24T01:48+0300
konak
izmir
tüfek
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İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.Polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.
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konak, izmir, tüfek
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
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İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.
Polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.