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Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
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konak
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İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.Polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.
konak
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konak, izmir, tüfek

Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

01:48 24.05.2022
© AAİzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.
İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
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İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.
Polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.
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