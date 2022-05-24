https://tr.sputniknews.com/20220524/vatandaslarin-ihbari-uzerine-bahcede-4-av-tufegi-bulundu-1056616989.html

Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T01:48+0300

2022-05-24T01:48+0300

2022-05-24T01:48+0300

konak

izmir

tüfek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056616932_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_18cb6882a491169706eb3427de0a4f8e.jpg

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.Polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.

konak

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konak, izmir, tüfek