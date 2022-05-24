https://tr.sputniknews.com/20220524/yik-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-yapildi-turkiyenin-goc-yonetimi-ele-alindi-1056639305.html

YİK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı: Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı

YİK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı: Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı bir... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T18:54+0300

2022-05-24T18:54+0300

2022-05-24T18:58+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu

son dakika

suriyeli

suriyeliler

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu.Entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Kurul üyeleri, ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini" ifade ettiği bildirildi.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, son dakika, suriyeli, suriyeliler