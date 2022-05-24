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YİK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı: Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı
YİK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı: Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı bir... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T18:54+0300
2022-05-24T18:58+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
son dakika
suriyeli
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu.Entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Kurul üyeleri, ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini" ifade ettiği bildirildi.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, son dakika, suriyeli, suriyeliler

YİK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı: Türkiye'nin göç yönetimi ele alındı

18:54 24.05.2022 (güncellendi: 18:58 24.05.2022)
© Fotoğraf : İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanlığı YİK
Cumhurbaşkanlığı YİK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı bir açıklama yaptı. Toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancıların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.
İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu.
Entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Kurul üyeleri, ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.
Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini" ifade ettiği bildirildi.
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