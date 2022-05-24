https://tr.sputniknews.com/20220524/youtube-ceosu-wojcicki-bilgi-ukraynadaki-catismalarda-en-onemli-rolu-oynuyor-1056644875.html
YouTube CEO’su Wojcicki: Bilgi Ukrayna'daki çatışmalarda silah olarak kullanılabilir
YouTube CEO’su Wojcicki: Bilgi Ukrayna'daki çatışmalarda silah olarak kullanılabilir
Video paylaşım platformu YouTube CEO’su Susan Wojcicki, bilginin Ukrayna'daki çatışmalarda kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini söyledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T21:11+0300
2022-05-24T21:11+0300
2022-05-24T21:36+0300
ukrayna krizi
rus
susan wojcicki
youtube
ukrayna krizi
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İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Wojcicki, bilginin Ukrayna'daki çatışmalarda kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini ifade etti.YouTube CEO’su, “Bu çatışmada gerçekten de bilginin kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini görüyoruz” diye konuştu.Şirketin Rusya’daki çalışmalarına devam etme planları ile ilgili açıklama yapan Wojcicki, YouTube'un bu ülkede varlığını sürdürdüğünü, fakat aynı zamanda devlet tarafından finanse edilen Rus medyasına erişimi kısıtlama dahil ‘bir dizi ciddi karar’ aldığını kaydetti.Forumun katılımcılarına hitap eden Wojcicki, “Ortalama bir Rus vatandaşının sizin Davos'ta erişebildiğiniz bilgilerin aynısına ücretsiz olarak erişebilmesi için Rusya'da bağımsız haberleri verebilme imkanına sahip olmak istiyoruz” vurgusunu yaptı.Google, mart başlarında Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu ‘sürdürmesi nedeniyle’ Avrupa'da Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik haber ajansıyla ilişkili YouTube hesaplarını engellemişti.Diğer yandan Rus medya denetleyicisi Roskomnadzor, YouTube’un Rus gazetecilerin hesaplarına, ayrıca RBK, NTV, TNT, REN TV, Izvestiya, Pyatıy Kanal, Russkoe Radio, Tsargrad, Pervıy Kanal, Rossiya 1, Kultura, Zvezda, Rossiya 24, Sputnik, RIA Novosti gibi Rus kanallarına kısıtlamalar getirdiğini tespit etti. Bazı kanallar, engellerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
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rus, susan wojcicki, youtube, ukrayna krizi
YouTube CEO’su Wojcicki: Bilgi Ukrayna'daki çatışmalarda silah olarak kullanılabilir
21:11 24.05.2022 (güncellendi: 21:36 24.05.2022) Abone ol
Video paylaşım platformu YouTube CEO’su Susan Wojcicki, bilginin Ukrayna'daki çatışmalarda kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini söyledi.
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Wojcicki, bilginin Ukrayna'daki çatışmalarda kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini ifade etti.
YouTube CEO’su, “Bu çatışmada gerçekten de bilginin kilit rol oynadığını ve silah olarak kullanılabileceğini görüyoruz” diye konuştu.
Şirketin Rusya’daki çalışmalarına devam etme planları ile ilgili açıklama yapan Wojcicki, YouTube'un bu ülkede varlığını sürdürdüğünü, fakat aynı zamanda devlet tarafından finanse edilen Rus medyasına erişimi kısıtlama dahil ‘bir dizi ciddi karar’ aldığını kaydetti.
Forumun katılımcılarına hitap eden Wojcicki, “Ortalama bir Rus vatandaşının sizin Davos'ta erişebildiğiniz bilgilerin aynısına ücretsiz olarak erişebilmesi için Rusya'da bağımsız haberleri verebilme imkanına sahip olmak istiyoruz” vurgusunu yaptı.
Google, mart başlarında Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu ‘sürdürmesi nedeniyle’ Avrupa'da Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik haber ajansıyla ilişkili YouTube hesaplarını engellemişti.
Diğer yandan Rus medya denetleyicisi Roskomnadzor, YouTube’un Rus gazetecilerin hesaplarına, ayrıca RBK, NTV, TNT, REN TV, Izvestiya, Pyatıy Kanal, Russkoe Radio, Tsargrad, Pervıy Kanal, Rossiya 1, Kultura, Zvezda, Rossiya 24, Sputnik, RIA Novosti gibi Rus kanallarına kısıtlamalar getirdiğini tespit etti. Bazı kanallar, engellerin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.