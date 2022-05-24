https://tr.sputniknews.com/20220524/yunanistanda-1-hazirandan-sonra-acik-alanda-maske-kalkiyor-1056615772.html

Yunanistan’da 1 Haziran’dan sonra açık alanda maske kalkıyor

Yunanistan’da 1 Haziran’dan sonra açık alanda maske kalkıyor

Yunanistan’da Kovid-19 salgını nedeniyle halka açık alanlarda zorunlu olan maske kullanımı 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacak. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T01:00+0300

2022-05-24T01:00+0300

2022-05-24T01:00+0300

koronavirüs

kovid-19

yunanistan

maske

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Yunanistan Sağlık Bakanlığı Kovid-19’la Mücadele ve Toplum Sağlığı Koruma Heyeti (KYET), 1 Haziran’dan itibaren halka açık alanlarda maske kullanımın zorunlu olmayacağı duyurdu. Hastaneler, yaşlı bakım evleri ve toplu taşıma araçlarının karardan muaf olduğu ve maske kullanımına devam edileceği belirtildi. Şehirlerarası yolcu otobüsleri, gemiler ve uçaklarda maske kullanımı ile alakalı ise henüz bir açıklama yapılmadı.Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Yunan televizyonunda yaptığı açıklamada, uçaklarda maske kullanımının nasıl olacağı sorusu üzerine, “Avrupa Komisyonu açıklamalarında uçaklarda da maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde öneriler var. Bizde bu önerileri takip edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bakan Plevris’in televizyonda verdiği beyanın ardından gelen yazılı bültende uçaklarda maske kullanımına ilişkin bilgi yer almadı.

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kovid-19, yunanistan, maske