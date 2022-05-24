https://tr.sputniknews.com/20220524/zeytinburnunda-kacak-gocmen-operasyonu-54-kisi-yakalandi-1056644714.html
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T21:06+0300
2022-05-24T21:06+0300
2022-05-24T21:07+0300
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
türkiye
zeytinburnu
istanbul
afganistan
suriye
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göçmen, kaçak göçmenler, zeytinburnu, istanbul, afganistan, suriye, pakistan
Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı
21:06 24.05.2022 (güncellendi: 21:07 24.05.2022) Abone ol
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.