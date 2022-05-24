https://tr.sputniknews.com/20220524/zeytinburnunda-kacak-gocmen-operasyonu-54-kisi-yakalandi-1056644714.html

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T21:06+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmenler

zeytinburnu

istanbul

afganistan

suriye

pakistan

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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

türkiye

zeytinburnu

istanbul

afganistan

suriye

pakistan

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göçmen, kaçak göçmenler, zeytinburnu, istanbul, afganistan, suriye, pakistan