https://tr.sputniknews.com/20220525/12-metrelik-elektrik-direginde-asili-kaldi-1056653612.html

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı

Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T02:57+0300

2022-05-25T02:57+0300

2022-05-25T02:57+0300

mardin

derik

elektrik

itfaiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056653587_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cb847a2abec6a7317f91038968bc6bce.jpg

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı.H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı.Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

mardin

derik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mardin, derik, elektrik, itfaiye