Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220525/12-metrelik-elektrik-direginde-asili-kaldi-1056653612.html
12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T02:57+0300
2022-05-25T02:57+0300
mardin
derik
elektrik
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056653587_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cb847a2abec6a7317f91038968bc6bce.jpg
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı.H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı.Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
mardin
derik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056653587_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_aec0a96d24cbc9d863a534b077dd2df9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mardin, derik, elektrik, itfaiye

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı

02:57 25.05.2022
© DHAMardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı.
Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı.
H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı.
Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала