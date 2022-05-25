https://tr.sputniknews.com/20220525/12-metrelik-elektrik-direginde-asili-kaldi-1056653612.html
12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T02:57+0300
2022-05-25T02:57+0300
2022-05-25T02:57+0300
mardin
derik
elektrik
itfaiye
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı.H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı.Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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mardin, derik, elektrik, itfaiye
12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
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Mardin'de onarım için çıktığı trafo direğinde akıma kapılan H.T., 12 metrelik direkte asılı kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan H.T., tedavi altına alındı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde iddiaya göre, arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan elektrik direğine çıkan H.T., elektrik akımına kapıldı.
H.T., 12 metrelik trafo direğinde asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda asılı kaldığı yerden kurtarıldı.
Şokta olduğu belirlenen H.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.