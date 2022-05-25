https://tr.sputniknews.com/20220525/2-ilde-pkk-operasyonu-3-tutuklama-1056675316.html
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
Adıyaman ve Malatya'da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:11+0300
2022-05-25T19:11+0300
2022-05-25T19:11+0300
türkiye
adıyaman
malatya
pkk
ankara cumhuriyet başsavcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056675265_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_6e600dec683c957c61ea76dbb29ca4e3.jpg
Adıyaman merkezli 2 ildeki PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
adıyaman
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056675265_148:0:1051:677_1920x0_80_0_0_36c11afc51a5cfe938bbc36418671e26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, malatya, pkk, ankara cumhuriyet başsavcılığı
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
Abone ol
Adıyaman ve Malatya'da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adıyaman merkezli 2 ildeki PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.