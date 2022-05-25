https://tr.sputniknews.com/20220525/2-ilde-pkk-operasyonu-3-tutuklama-1056675316.html

2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama

2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama

Adıyaman ve Malatya'da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:11+0300

2022-05-25T19:11+0300

2022-05-25T19:11+0300

türkiye

adıyaman

malatya

pkk

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Adıyaman merkezli 2 ildeki PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

türkiye

adıyaman

malatya

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adıyaman, malatya, pkk, ankara cumhuriyet başsavcılığı