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https://tr.sputniknews.com/20220525/2-ilde-pkk-operasyonu-3-tutuklama-1056675316.html
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
Adıyaman ve Malatya'da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:11+0300
2022-05-25T19:11+0300
türkiye
adıyaman
malatya
pkk
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Adıyaman merkezli 2 ildeki PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
adıyaman
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adıyaman, malatya, pkk, ankara cumhuriyet başsavcılığı

2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama

19:11 25.05.2022
© AAAdıyaman ve Malatya'da PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adıyaman ve Malatya'da PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Adıyaman ve Malatya'da PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adıyaman merkezli 2 ildeki PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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