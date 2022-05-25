https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-baskani-bidendan-teksastaki-okul-saldirisiyla-ilgili-aciklama-ben-artik-bu-konudan-yoruldum-1056653906.html

ABD Başkanı Biden'dan Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama: Ben artık bu konudan yoruldum

ABD Başkanı Biden'dan Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama: Ben artık bu konudan yoruldum

ABD Başkan Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Ben... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T04:31+0300

2022-05-25T04:31+0300

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dünya

abd

silahlı saldırı

joe biden

açıklama

teksas

okul

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Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.Biden, "Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum" dedi.Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Vali Greg Abbot, 18'i çocuk ve 3'ü yetişkin olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html

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abd, silahlı saldırı, joe biden, açıklama, teksas, okul