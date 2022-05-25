https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-disisleri-suriye-konusunda-turkiye-ile-temasa-gectiklerini-acikladi-1056683860.html

ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:32+0300

2022-05-25T23:32+0300

2022-05-25T23:32+0300

türkiye

ned price

türkiye

suriye

recep tayyip erdoğan

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-suriyede-operasyon-bolgesel-istikrari-daha-da-fazla-zedeler-1056649638.html

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ned price, türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan