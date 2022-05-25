https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-disislerinden-isvec-ve-finlandiya-aciklamasi-turkiye-ile-aramizdaki-ikili-bir-mesele-degil--1056652925.html

ABD Dışişleri'nden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil

ABD Dışişleri'nden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun Türkiye'nin reddine takılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T02:21+0300

2022-05-25T02:21+0300

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Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da 'YPG/PKK'nın varlığı' ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konunun Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti.Sözcü, "İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz" değerlendirmesini yaptı.'Tayvan politikamızda değişiklik yok'ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda askeri karşılık vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Price, Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini iddia etti.Price, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-suriyede-operasyon-bolgesel-istikrari-daha-da-fazla-zedeler-1056649638.html

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