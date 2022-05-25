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ABD Dışişleri'nden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil
ABD Dışişleri'nden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun Türkiye'nin reddine takılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da 'YPG/PKK'nın varlığı' ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konunun Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti.Sözcü, "İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz" değerlendirmesini yaptı.'Tayvan politikamızda değişiklik yok'ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda askeri karşılık vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Price, Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini iddia etti.Price, şöyle devam etti:
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ABD Dışişleri'nden İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil

02:21 25.05.2022 (güncellendi: 02:29 25.05.2022)
© REUTERS / POOLABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / POOL
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun Türkiye'nin reddine takılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile aramızdaki ikili bir mesele değil " ifadelerini kullandı. Price, Tayvan meselesi hakkında ise Başkan Joe Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini öne sürdü.
Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da 'YPG/PKK'nın varlığı' ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konunun Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti.
Sözcü, "İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz" değerlendirmesini yaptı.

'Tayvan politikamızda değişiklik yok'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda askeri karşılık vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Price, Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini iddia etti.
Price, şöyle devam etti:
"Başkan, politikamızda herhangi bir değişikliği duyurmadı. Başkan'a sorulduğunda, çok net bir şekilde ifade etti ve burada alıntı yapacak olursam, 'Tayvan'a yönelik politikamız değişmedi' dedi. 'Tayvan boğazlarında barış ve istikrarı desteklemeye ve statükoda tek taraflı bir değişiklik olmamasını sağlamaya kararlıyız' dedi. 'Tek Çin politikasını destekleyeceğimiz konusunda bir taahhütte bulunduğumuzu' ifade etti. 'Tayvan'ın, Tayvan İlişkileri Yasası ile tutarlı olarak kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için geçmişte yaptığımız her şeyi destekliyoruz' dedi."
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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