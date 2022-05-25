https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-egitip-donattigi-ukraynalilarin-safinda-savasmaya-giden-vatandaslarini-sorgulayip-takip-ediyor-1056675847.html

ABD, eğitip donattığı Ukraynalıların safında savaşmaya giden vatandaşlarını sorgulayıp takip ediyor

ABD, eğitip donattığı Ukraynalıların safında savaşmaya giden vatandaşlarını sorgulayıp takip ediyor

Politico'nun ele geçirdiği ABD İçgüvenlik Bakanlığı belgesi, hükümetin Ukrayna'ya giden Amerikalılar hakkında bilgi topladığını ve ülkeye geri döndükten... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T22:43+0300

2022-05-25T22:43+0300

2022-05-25T22:45+0300

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Bir yandan ABD'de beyaz ırkın üstünlüğünü savunan örgütlerle milis gruplarını en büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak niteleyen, diğer yandan Ukrayna'da neo-Nazileri destekleyen Biden yönetimine Ukrayna safında savaşmaya giden Amerikalılar dert oldu. Federal hükümetin faaliyetlerini izleyen Halkın Mülkiyeti örgütünün açık kayıt talebiyle alıp Politico haber sitesine verdiği İçgüvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) belgesi, ayrıntıya girmeden, ABD'li yetkililerin Ukrayna'da savaşan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yurttaşların ülkeye daha askeri eğitimli halde dönebilecekleri endişesini yansıtıyor.Washington'ın Amerikalıları bizzat ABD'den askeri eğitim ve silah almış Ukraynalıların safında savaşmamaya ikna etmesinin zor olduğunu dile getiren Politico, ABD Adalet Bakanlığı'nın yurttaşların Ukrayna'daki çatışmalara katılmasının yasal olup olmadığına dair görüş açıklamadığını, ancak hiçbir ABD'linin Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gittiği için cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmadığının bilindiğini belirterek ekledi: "Bu belge, kolluk kuvvetlerinin suçlamada bulunmak istese elinde pek çok fırsat olduğunu gösteriyor."'Ukrayna için Mücadeleye Katılan Birleşik Devletler Vatandaşları' başlıklı belge, CBP'nin 7 Mart 2022 tarihli istihbarat bülteni. Yani Rusya'nın Ukrayna operasyonunu 24 Şubat'ta başlatmasından 2 hafta sonra hazırlanmış. "Daha önce ABD'de silahlı hizmet yapmış olanlar dahil olmak üzere Birleşik Devletler vatandaşları, Ruslara karşı silahlı çatışmada Uluslararası Ukrayna Bölgesel Savunma Lejyonu saflarında savaşma niyetiyle ABD'den ayrılma girişiminde bulunmaya devam edecek" diyen belgede, adları anılmadan Ukrayna'ya savaşmak için seyahat eden 6 ABD'liden söz ediliyor. Buna göre CBP memurları, bunlardan 5'ini New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda durdurup sorguladı ve 6'ıncısının bagajını aradı. Bazıları, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu başlatmasından önce, 2022'nin başında sorgulandı.Biri, hükümet karşıtı Boogaloo hareketine geçmişte dahil olduğunu kabul etti.Deniz Piyadeleri gazisi olan bir diğerinin elektronik cihazı, Mayıs 2014'te kurulan ve aynı yıl hükümet güçlerine dahil edilen neo-Nazi Ukraynalıların Azov Taburu'na katılmak istediğini gösterdi. O gazinin ordudan arkadaşı olan ve artık polis memuru olarak görev yapan bir ABD'li de aynı gün başka rota üzerinden Ukrayna'ya seyahat etmekteydi. Memurlar, her iki erkeğin de bagajını aradı ve askeri teçhizat buldu.Belgede "Azov Hareketi dahil olmak üzere Ukraynalı milliyetçi gruplar, Rusya'ya karşı savaşta çeşitli neo-Nazi gönüllü taburlarına katılmaları için ırksal veya etnik olarak motive edilmiş şiddet yanlısı aşırılıkçı-beyaz üstünlükçüleri (RMVE-WS) aktif olarak saflarında görevlendiriyor" denildi. Belgede belirtilen bir başka Amerikalı, daha önce Fransız Yabancı Lejyonu'nda görev yapmış ve IŞİD'e karşı savaşa katılmaya çalışmış. Cihazında yapılan arama, Myanmar'daki silahlı çatışmaya, Suriye Ulusal Savunma Kuvvetlerine ve diğer bazı gruplara katılmaya çalıştığını gösterdi. CBP'nin 27 Ocak'ta durdurduğu bu Amerikalının Azov Taburu'na katılmak isteyenler için eğitim üssü olarak kullanılan Kiev'deki bir spor kompleksine gitmeyi planladığı belirtildi.Belgede durdurulan diğer iki Amerikalının aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olup olmadığı kaydedilmedi. Bunlardan biri, memurlara, ABD ordusunda 4 yıl görev yaptığını söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bölgesel Savunması'na katılmak için doldurduğu formda mobil tanksavar füzesi Javelin fırlatma uzmanı olduğunu belirtti. 5 Şubat'ta Ukrayna'ya giderken sorgulanan diğeri, ABD ordusunda patlayıcı ve imha uzmanlığı yapmış bir gazi çıktı. Karşılaşma sonrası analizine göre şubat ayında Ukrayna'ya gittikten sonra Ukraynalılara askeri eğitim verdi. Belgede askeri eğitim veren hariç, CBP tarafından incelenen diğer Amerikalıların Ukrayna'ya ulaşıp ulaşmadığı aktarılmadı. Belge, 'İstihbarat Boşlukları' adı verilen ve kaç kişinin savaşmak için ABD'den Ukrayna'ya seyahat edeceği, hangi gruplara katılmaya çalışacağı ve kolluk kuvvetleri tarafından saptanmaktan kaçınmak için hangi stratejileri kullanacakları gibi cevaplanmamış soruları içeren bir listeyle sona erdi. Belgede "Ukrayna'da yabancı savaşçılar, ABD merkezli milisler ve beyaz milliyetçi gruplar arasında hızla yayabilecekleri ne tür eğitimler alıyor" sorusuna yer verildi.Ukrayna'da kaç ABD'linin savaştığı meçhul. Mart ayında Washington Post'ta yayımlanan bir haberde, binlerce ABD'linin Ukrayna saflarına kaydolduğundan söz edildi. Ukrayna'ya giderken ABD havaalanlarında kaç kişinin durdurulduğu da belli değil.Politico'ya konuşan SITE İstihbarat Grubu'ndan Rita Katz, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlatmasının ertesi günü Azov Taburu'nun yabancıları saflarına katılmaya çağırdığını hatırlatarak, CBP belgesinin Ukrayna'da savaştıktan sonra kendi ülkelerine dönenlerle ilgili endişelerini paylaştı."Azov'un Batılı aşırılık yanlıları arasındaki dağarcığının çok somut bir endişe kaynağı oluşturduğunu, hükümetlerin anlaması önemli" diyen Katz, "Ukrayna'da Azov safında savaşan beyaz üstünlükçülere göz yummak, Ortadoğu'da savaşmaya giden Batılı cihatçılara göz yummak kadar pervasızca ve sorumsuzca olur" uyarısını yaptı. Politico, CBP belgesine Moskova'nın tavrıyla aynı çizgide olduğu, dolayısıyla Kremlin'in elini güçlendireceği gerekçesiyle tepki gösterenlerin görüşlerine de yer verdi.

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politico, abd, azov taburu, ukrayna, kiev, rusya, aşırı sağcı, irkçı, neo-nazi