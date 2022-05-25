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https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-suriyede-operasyon-bolgesel-istikrari-daha-da-fazla-zedeler-1056649638.html
ABD: Suriye'de operasyon bölgesel istikrarı daha da zedeler
ABD: Suriye'de operasyon bölgesel istikrarı daha da zedeler
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da zedeleyeceğini belirterek... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T00:16+0300
2022-05-25T00:24+0300
dünya
ned price
abd
türkiye
suriye
ortadoğu
recep tayyip erdoğan
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinyalini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Böyle bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini savunan Price, “Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz” dedi.Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini bildiklerini ifade eden Sözcü, "Ancak herhangi bir saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatacak, ABD güçlerini ve koalisyonun IŞİD kampanyasını riske atacak" ifadelerini kullandı.'Türkiye'den Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını bekliyoruz'Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurması dahil Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını beklediklerini söyleyen Price, "Herhangi bir gerginliği tırmandırmayı kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının sürdürülmesini destekliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?Kabine toplantısı sonrası "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararların alınacağını da söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiyenin-onemli-bir-muttefik-oldugunu-kabul-etmek-zorundayiz-1056648653.html
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ned price, abd, türkiye, suriye, ortadoğu, recep tayyip erdoğan

ABD: Suriye'de operasyon bölgesel istikrarı daha da zedeler

00:16 25.05.2022 (güncellendi: 00:24 25.05.2022)
© AFP 2022 / ANDREW HARNIKNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / ANDREW HARNIK
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da zedeleyeceğini belirterek, Ankara'dan Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını beklediklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinyalini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Böyle bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini savunan Price, “Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz” dedi.
Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini bildiklerini ifade eden Sözcü, "Ancak herhangi bir saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatacak, ABD güçlerini ve koalisyonun IŞİD kampanyasını riske atacak" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'den Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını bekliyoruz'

Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurması dahil Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını beklediklerini söyleyen Price, "Herhangi bir gerginliği tırmandırmayı kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının sürdürülmesini destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Kabine toplantısı sonrası "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararların alınacağını da söylemişti.
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